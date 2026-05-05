Colapso de Spirit: qué aerolíneas low cost todavía sobreviven en EE.UU. en mayo 2026

Spirit Airlines anunció el cese de operaciones tras más de 30 años de actividad. Como consecuencia, más de 1.6 millones de asientos fueron eliminados en solo 24 horas, por lo que los pasajeros deben buscar alternativas en otras aerolíneas low cost.

Cuáles son las aerolíneas low cost que pueden utilizar los viajeros tras el colapso de Spirit

De acuerdo con Travel Off Path, existen cinco aerolíneas de bajo coste que se pueden reservar tras el cierre de Spirit Airlines:

Frontier Airlines

Con la desaparición de Spirit, Frontier se ha consolidado como la principal aerolínea de ultrabajo costo en el país. La compañía busca introducir los “First Seats” (configuración 2x2) y el “Business Bundle”, que incluye:

Dos maletas facturadas de 50 libras

Embarque prioritario

Un asiento “UpFront Plus” con el asiento central garantizado vacío

Frontier ofrece un 50% de descuento en tarifas base para viajes reservados antes del 10 de mayo de 2026 como parte de sus tarifas de rescate Facebook Frontier Airlines

De igual modo, ofrece un 50% de descuento en tarifas base para viajes reservados antes del 10 de mayo de 2026 como parte de sus tarifas de rescate.

Breeze Airways

Fundada por David Neeleman, Breeze es la aerolínea de más rápido crecimiento en 2026 y se enfoca en rutas directas entre ciudades secundarias.

Breeze Airways utiliza aviones Airbus A220 que ofrecen el producto “Breeze Ascent”, que son asientos estilo primera clase a una fracción del costo de las aerolíneas tradicionales Foto Facebook Breeze Airways

Utiliza aviones Airbus A220 que ofrecen el producto “Breeze Ascent”, que son asientos estilo primera clase a una fracción del costo de las aerolíneas tradicionales.

“Relájese en nuestros asientos de primera clase con 99 cm de espacio entre asientos, una generosa reclinación y todos los enchufes que necesita para su teléfono, tableta o computadora portátil”, destaca la aerolínea en su sitio web.

De igual modo, la aerolínea otorga Wi-Fi de alta velocidad gratuito para los miembros de élite de su programa.

Southwest Airlines

Southwest ha efectuado cambios significativos en su modelo de negocio a principios de este año para competir con las aerolíneas tradicionales. Entre las nuevas modificaciones se encuentran:

Asientos asignados: pusieron fin a la era de los “asientos abiertos” para pasar a un sistema de asientos asignados.

pusieron fin a la era de los para pasar a un sistema de asientos asignados. Nuevas tarifas de equipaje: desde abril de 2026, ya no ofrecen todas las maletas gratis. Desde este punto, las tarifas “Basic Bag” ahora tienen un cargo de US$45 por la primera maleta facturada.

Southwest Airlines ya cuenta con el sistema de asientos asignados LM Otero - AP

Avelo Airlines

Avelo Airlines se especializa en viajes a aeropuertos pequeños como New Haven (HVN) y McKinney National (TKI). Sus ofertas incluyen un “status match” (igualación de estatus) para los antiguos miembros del Spirit Saver$ Club, que otorga 12 meses gratis de su programa Avelo PLUS.

Allegiant y Sun Country

A partir del 13 de mayo de 2026, Allegiant y Sun Country se van a fusionar de manera oficial. Aunque por el momento ambas aerolíneas continúan operando bajo sus marcas separadas, comenzaron a integrar algunas de sus operaciones.

“Seguimos centrados en integrar estas organizaciones de manera que se potencien sus fortalezas, al tiempo que se posiciona a la empresa resultante para un crecimiento y una resiliencia a largo plazo”, dijo Gregory C. Anderson, director ejecutivo de Allegiant, en un comunicado de prensa.

Cómo fue el cierre de Spirit Airlines

Spirit Airlines anunció el cese de sus operaciones el pasado 2 de mayo a través de un comunicado. Allí se destacó que el aumento en los precios del combustible y otras presiones externas impactaron en su perspectiva financiera, lo que derivó en su cierre.

Los precios en el combustible desencadenaron el cese de operaciones en Spirit Airlines Jeff Amy - AP

“En marzo de 2026, llegamos a un acuerdo con nuestros tenedores de bonos sobre un plan de reestructuración que nos habría permitido resurgir como una empresa viable. Sin embargo, el repentino y sostenido aumento de los precios del combustible en las últimas semanas no nos ha dejado otra alternativa que proceder a una liquidación ordenada de la compañía”, dijo Dave Davis, presidente y director ejecutivo de la aerolínea.

La compañía estipuló que prevé procesar los reembolsos automáticos para los vuelos comprados de manera directa a Spirit con tarjeta de crédito o débito.

En el caso de los pasajeros que adquirieron sus boletos con agencias de viaje, tienen que contactarse para los reintegros.

“Tarifas de rescate”: las alternativas que aplican las otras aerolíneas

Con el cierre de Spirit, varias aerolíneas estadounidenses han lanzado “tarifas de rescate” diseñadas para asistir a los pasajeros varados por la liquidación de la compañía.

Entre ellas se encuentra United Airlines, que ofrece montos de US$199 por trayecto en la mayoría de sus vuelos nacionales y US$299 en viajes de larga distancia.