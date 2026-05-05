Atención viajeros: el recorte de Delta que afecta los vuelos desde mayo y obligará a los pasajeros a buscar alternativas

Delta Air Lines, una de las aerolíneas más grandes de Estados Unidos en vuelos transatlánticos, tomó la decisión de reducir su servicio de alimentos y bebidas en parte de sus operaciones diarias a partir del 19 de mayo. La modificación alcanzará a 450 vuelos cada jornada, lo que equivale al 9% de la actividad global de la empresa.

Delta elimina snacks en vuelos cortos: a qué rutas afecta y desde cuándo aplica

People confirmó que la decisión se aplicará específicamente a los trayectos con una extensión de 349 millas (561 km) o menos. La medida obligará a los individuos que utilicen la empresa a gestionar sus propias consumiciones antes de abordar los aviones durante la temporada de verano y el mes de junio.

El servicio de alimentos y bebidas de Delta será removido de 450 vuelos diarios desde este mes de mayo Delta Air Lines

Un portavoz de la compañía declaró a la prensa: “Ajustaremos el servicio de bebidas a bordo para crear una experiencia más consistente en toda nuestra red”. Asimismo, USA Today indicó que los pasajeros de las secciones Delta Comfort y Delta Main Cabin mantendrán el acceso al servicio en los vuelos de 350 millas (563 km) o más.

Qué pasajeros mantendrán comida y bebida en vuelos de Delta tras el ajuste

El cambio en la política de cabina en la aerolínea con sede en Atlanta, Georgia, presenta excepciones para los sectores de mayor costo del avión. Todos los clientes que vuelen en la clase Delta First conservarán el suministro de productos en su totalidad, sin que la distancia del recorrido represente un límite.

Para el resto de los viajeros en rutas de poca extensión, el personal de la aerolínea no pasará con los carritos de comida por los pasillos. Sobre la labor de los empleados en estos casos, la empresa emitió una postura oficial: “Nuestra tripulación continuará siendo visible, estará disponible y se centrará en el cuidado de nuestros clientes, tal como lo hacen en cada vuelo”.

Delta dejará de ofrecer alimentos en 450 vuelos diarios en EE.UU. desde este mes de mayo

Cómo cambió el servicio a bordo de Delta en vuelos cortos en los últimos años

Estas medidas en Delta cuentan con antecedentes en la década pasada. La aerolínea dejó de ofrecer servicios de alimentos o bebidas en los traslados menores a 250 millas (402 km) desde 2015. Posteriormente, en 2017, la administración introdujo el formato de servicio expreso para los recorridos con una distancia inferior a las 349 millas (561 km).

Hasta la entrada en vigor del ajuste actual, los vuelos de 251 millas (403 km) o más incluían al menos una merienda de cortesía y bebidas para todas las cabinas, sin importar la clase elegida por los pasajeros.

Esta no es la única aerolínea que aplica reglas basadas en la distancia. WCNC destacó que la compañía United Airlines realiza la entrega de meriendas solamente en los vuelos que superan las 300 millas (482 km). Por su parte, American Airlines no dispone de servicio de comida o de bebida en los traslados por debajo de las 250 millas (402 km).

Delta tomó una postura similar en 2015, con reducciones de servicios en los vuelos más cortos Unsplash

Qué otras medidas tomó Delta tras la crisis de Spirit Airlines

People afirmó que, tras la quiebra de Spirit Airlines durante el fin de semana, Delta activó medidas de apoyo para los afectados y puso a disposición del público pasajes con precios de rebaja y diversos descuentos. Estos boletos estarán disponibles durante cinco días y no permiten devoluciones.