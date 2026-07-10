De la Fuente cree que ante Francia el partido está "abiertísimo"

El seleccionador español Luis de la Fuente ya tiene la mirada puesta en las semifinales del Mundial, el martes ante Francia, un partido que considera "abiertísimo", después de superar 2-1 a Bélgica con un gol de Mikel Merino en el minuto 88, decisivo por segunda vez consecutiva en el tramo final tras marcar ante Portugal en octavos.

- Fabián Ruiz por Pedri en el once -

"Lo de Pedri no tiene mayor explicación que querer dar otro toque al equipo, en un momento que necesitábamos la frescura de Fabián Ruiz, otro superjugador, y entendíamos que Pedri podría beneficiarse en los últimos minutos. No es más importante quien inicia el partido".

- Cambio decisivo de Merino -

"No siempre se aciertan los cambios, que la historia termine de esta manera... Pero siempre estamos muy cerca, los jugadores saben para qué salen. La calma te la da conocer la materia prima y su potencial humano. Ellos agradecen la calma, si me vieran histriónico... Este equipo tiene corazón y se relaciona a través del afecto y del compromiso. Eso es lo que nos mueve".

- Comodín ganador -

"(Merino) es un futbolista muy versátil, ha jugado de seis, de ocho, de diez y de nueve... Y lo hace todo bien, tiene esa virtud con un rendimiento top. ¿Por qué? Tiene un entendimiento del juego excepcional, calma para interpretar los partidos y su compromiso en la vida, no le duelen prendas ponerse a trabajar. En un momento del partido pensamos sacarlo de delantero centro, pero hemos visto que a lo mejor podía ser el partido de otra manera y ha salido bien".

- Final anticipada -

"No es exagerado hablar de final anticipada. También era ante Portugal... Estamos dos de las selecciones que podían llegar a la final. Ahora sí que estamos centrados en Francia, siendo conscientes de su gran potencial, pero también que el único equipo que les ha ganado en dos semifinales somos nosotros. El partido está abiertísimo. Exigirá mejorar y vamos a dejarlo todo".

"Es un superpartido, están en un gran momento, tenemos diferentes características, máximo respeto al rival pero nos sentimos capaces de ganar a cualquier equipo. No por el subidón de ahora, lo hubiera dicho hace tres semanas".