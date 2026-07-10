Advertencia de Trump: “Si Irán me mata dejo instrucciones para que los destruyan”

NUEVA YORK.– Luego que Israel advirtió a Washington sobre supuestos planes iraníes para asesinar a Donald Trump, el presidente estadounidense respondió categóricamente: “Si llegara a suceder, dejé instrucciones: bombardearlos con una potencia sin precedentes”.

Los servicios de inteligencia israelíes transmitieron a la Casa Blanca una información según la cual Irán estaría preparando un plan para asesinar a Donald Trump, informaron The Wall Street Journal y CNN, citando fuentes anónimas y sin dar más detalles.

Según una fuente citada por CNN, la alerta llegó esta semana a conocimiento de las autoridades estadounidenses.

Si bien existe cierto escepticismo entre los servicios de inteligencia estadounidenses, el propio Trump sí pareció creerlo cuando, según New York Post dijo: “Llevo mucho tiempo lidiando con eso. Si llegara a suceder, dejé instrucciones: bombardearlos con una potencia sin precedentes”.

En ese sentido, también dijo que Teherán lo tiene en la mira desde hace años.

La advertencia israelí se produce en medio de la frágil tregua entre Teherán y Washington, que llevan días con ataques recíprocos que ponen a prueba el memorando de entendimiento firmado entre ambos países. Tras un clima de tensión creciente, los ataques aéreos en el Golfo y cerca del estrecho de Ormuz mermaron, y los mediadores cataríes, en coordinación con Estados Unidos, viajaron Teherán para intentar salvar el acuerdo, evitar la reanudación de las hostilidades y allanar el camino para las negociaciones entre ambas partes.

video que subió Trump sobre un ataque en Irán

Irán “nos pidió que continuemos las conversaciones. Hemos accedido, pero Estados Unidos dejó claro, sin lugar a dudas, que el alto el fuego ha terminado”, dijo Trump en la red social Truth, lo que le permite, de hecho, emprender nuevas acciones militares contra Teherán.

Según los informes, una reanudación total de los ataques estadounidenses contra Irán parece improbable, ya que no conviene a los intereses del presidente ante la proximidad de las elecciones de mitad de mandato.

Sin embargo, Teherán desmintió los informes sobre una posible nueva ronda de conversaciones la próxima semana, calificándolos de “falsos”.

Así, la frustración norteamericana aumenta día a día, exacerbada por la demostración de fuerza de Irán en Ormuz con el lanzamiento de misiles contra tres buques el domingo pasado.

La advertencia de Israel sobre un nuevo complot iraní para asesinar a Trump, publicada por The Wall Street Journal, no hace sino incrementar este nerviosismo, aunque no todas las agencias de inteligencia estadounidenses están convencidas de la veracidad de la información recibida.

El temor es que Israel, opuesto al memorando de entendimiento firmado entre Estados Unidos e Irán, quiera presionar e influir en las decisiones de Trump para que Estados Unidos reanude los ataques.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, es escéptico de los acuerdos con Irán Kay Nietfeld - dpa DPA

Las relaciones entre los dos aliados incondicionales se deterioraron en las últimas semanas tras la oposición de Israel al acuerdo con Teherán, lo que puso de manifiesto una divergencia de objetivos con Washington después del lanzamiento conjunto de la campaña contra Irán.

Se cree que las tensiones con el primer ministro Benjamin Netanyahu fueron la razón de la decisión de la Casa Blanca de no involucrar a Israel en los ataques de los últimos días, por temor a que su participación pudiera descontrolar el conflicto.

“He sido el objetivo principal de Teherán durante años. He sido el primero en la lista de personas que Irán quiere eliminar desde hace mucho tiempo”, declaró Trump al New York Post. Así es al menos desde 2020, cuando Teherán lo puso en la mira por el asesinato de Qasem Soleimani, el poderoso jefe de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní.

Desde entonces, el presidente estadounidense escapó de varios intentos de asesinato, desde el de Butler durante la campaña electoral de 2024 hasta el ocurrido en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington.

Y la advertencia de Israel podría haber influido en la decisión de obligar a Trump a volar desde Ankara, donde asistía a la cumbre de la OTAN, a bordo del antiguo Air Force One, equipado con todos los sistemas de defensa antimisiles de los que carece el nuevo avión presidencial, el que Qatar le regaló. Al carecer de la seguridad necesaria, Trump se vio obligado a volar en el antiguo avión al Reino Unido, donde luego cambió de aéreo y abordó el nuevo para regresar a Estados Unidos.

Agencia ANSA