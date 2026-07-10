Noticias sobre el pasaporte americano 2026: el cambio en la foto que hará más rápido el trámite

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció recientemente varios cambios en el pasaporte americano en 2026 que apuntan a reducir los tiempos de demora del trámite. Una de las medidas más importantes corresponde al desarrollo de un sistema que permitiría tomarse una foto en una plataforma oficial y subirla, lo que habilitaría a los peticionarios para completar el proceso sin acercarse a una oficina.

EE.UU. permitirá tomarse y subir una foto al tramitar el pasaporte

En el marco de una conferencia realizada la semana pasada para anunciar la emisión de la versión especial del pasaporte por los 250 años de la independencia de EE.UU., Rubio se refirió también al desarrollo de un sistema que permitirá a los estadounidenses tomar y subir fotos para sus documentos desde sus teléfonos o computadoras.

El secretario de Estado de EE.UU. anunció cambios en el pasaporte que permitirán reducir los tiempos del trámite AP

De aplicarse, la propuesta eliminaría la necesidad de acudir presencialmente para obtener imágenes impresas para el trámite. “Podrán tomarse la foto con ese dispositivo y, a través de nuestro sistema de seguridad, verificar la identificación facial en tiempo real”, expresó el funcionario, citado por Washington Examiner.

El secretario de Estado agregó que la herramienta utilizará tecnología de reconocimiento facial para verificar la identidad del solicitante. Además, sostuvo que el objetivo es agilizar la gestión y reducir los tiempos de espera.

Aunque no detalló una fecha exacta para su implementación, Rubio dijo que espera que la nueva función esté lista en unos meses. En esa línea, remarcó que el método tradicional seguirá en funcionamiento, pero quienes deseen podrán completar el proceso simplificado.

Actualmente, según el sitio web del Departamento de Estado, el procesamiento rutinario del pasaporte tarda entre cuatro y seis semanas. También está disponible el trámite exprés, que tiene una demora estimada de dos a tres semanas.

Cómo renovar el pasaporte americano en línea en 2026

A pesar de que la plataforma para tomar y subir fotos aún no está disponible, los ciudadanos estadounidenses que cumplan los requisitos pueden renovar sus pasaportes en línea. El primer paso que debe completar el solicitante es confirmar que cumple con los requisitos para este proceso:

Tiene 25 años o más.

No busca cambiar su información personal, como su nombre o sexo.

No deberá viajar durante al menos seis semanas a partir de la fecha de presentación de su solicitud. Las renovaciones en línea no se pueden tramitar con urgencia.

Reside en un estado o territorio de EE.UU. al momento de presentar la solicitud.

Lleva consigo el pasaporte, no está dañado ni mutilado y no lo denunció como perdido o robado.

El cambio en la foto del pasaporte americano podría estar listo en unos meses, informaron las autoridades

Si el usuario cumple con los criterios de elegibilidad, es necesario reunir los documentos e información correspondientes y completar la solicitud. Además, la persona debe asegurarse de que dispone de una foto digital y una tarjeta de crédito o débito para el pago de las tasas:

Pasaporte: 130 dólares

Tarjeta de pasaporte: US$30

Pasaporte y tarjeta: US$160

Entrega en uno a tres días (opcional): US$23,36

Los otros servicios del pasaporte que pueden realizarse en línea

La página web oficial del Departamento de Estado muestra que actualmente se pueden presentar los siguientes formularios en línea:

Solicitud de pasaporte estadounidense (DS-11)

(DS-11) Solicitud de renovación (DS-82)

(DS-82) Corrección de datos, cambios de nombre y pasaportes de validez limitada (DS-5504)

Marco Rubio presentó el nuevo pasaporte

De acuerdo con la información oficial, para completar la solicitud es necesario contar con el pasaporte más reciente (si corresponde), una impresora y el sistema Adobe Acrobat Reader.

Además, los peticionarios también pueden consultar el estado de una solicitud de pasaporte presentada recientemente, así como reportar pérdidas o robos mediante el envío de un informe.