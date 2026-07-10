A qué hora de EE.UU. juega España vs. Bélgica hoy en LA: en vivo el partido de cuartos de final del Mundial 2026

España y Bélgica se enfrentan este viernes 10 de julio en los cuartos de final del Mundial 2026. El partido está programado para las 15.00 hs ET (hora del Este) en el Estadio Los Ángeles y el ganador del cruce jugará la semifinal del 14 de julio.

Hora y cómo ver España vs. Bélgica en Estados Unidos

El partido se juega este viernes 10 de julio a las 15.00 hs ET (hora del Este)/14.00 hs CT (hora Central)/12.00 hs PT (hora del Pacífico). En cuanto al horario argentino, comienza a las 16.00 hs.

El partido entre España y Bélgica se transmite en inglés por FOX Mike Stewart - AP

La transmisión en inglés del partido de España está a cargo de FOX , con réplica en FS1 . Las opciones de streaming en inglés incluyen FOX One, Fubo, Hulu Live TV y YouTube TV .

del partido de España , con réplica en . Las opciones de streaming en inglés incluyen En español , el encuentro se ve por Telemundo , con Universo como señal complementaria.

, el encuentro , con Universo como señal complementaria. Todos los partidos del máximo certamen del fútbol se pueden seguir minuto a minuto a través de canchallena.com.

Cómo llegan España y Bélgica al partido del Mundial 2026

España llega a los cuartos de final sin recibir goles en seis partidos consecutivos, entre los octavos de Qatar 2022 y los cinco primeros encuentros de esta edición.

El equipo de Luis de la Fuente busca su segunda semifinal mundialista, la primera desde la conquista de Sudáfrica 2010.

España vs Portugal - Mundial 2026

Bélgica llega en ascenso bajo la conducción de Rudi García, entrenador francés que asumió el cargo en enero de 2025 y mantiene al equipo invicto desde entonces.

Los belgas superaron a Senegal en la ronda anterior tras ir dos goles abajo, y luego golearon a Estados Unidos con un dominio marcado en el segundo tiempo.

Así quedó conformado el cuadro de cuartos de final del Mundial 2026, con la selección argentina Canchallena

Historial sobre ambos seleccionados

Ambas selecciones se enfrentaron 12 veces en partidos oficiales, con un balance favorable a España de seis victorias, dos empates y cuatro derrotas.

En mundiales, el historial está parejo: Los Diablos Rojos ganaron por penales en los cuartos de final de México 1986 tras un empate 1-1, y La Roja se impuso 2-1 en la fase de grupos de Italia 1990.

El último antecedente entre ambas selecciones fue un amistoso en 2016 que España ganó 2-0. Aquel partido marcó además el debut de Julen Lopetegui como entrenador español y el de Roberto Martínez al frente de Bélgica.

Cronograma de los cuartos de final en el Mundial 2026

Francia vs. Marruecos – Jueves 9 de julio en el Estadio Boston.

– Jueves 9 de julio en el Estadio Boston. España vs. Bélgica – Viernes 10 de julio en el Estadio Los Ángeles.

– Viernes 10 de julio en el Estadio Los Ángeles. Noruega vs. Inglaterra – Sábado 11 de julio en el Estadio de Miami.

– Sábado 11 de julio en el Estadio de Miami. Argentina vs. Suiza – Sábado 11 de julio en el Estadio Kansas City.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.