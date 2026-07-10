De la Fuente: "El mejor Lamine en lo ofensivo está por llegar"

"El mejor Lamine en lo ofensivo está por llegar", declaró el seleccionador español Luis de la Fuente este jueves, en la víspera del duelo contra Bélgica en los cuartos del Mundial, y subrayó que la estrella de 18 años hizo ante Portugal "un gran ejercicio de madurez".

- La madurez de Lamine -

"Tiene que estar motivado, pero que no sea ansiedad... El mejor Lamine, en lo ofensivo, está por llegar. Todavía no ha dado ese paso de brillantez al que estamos acostumbrados. El otro día tuvo que trabajar en defensa ante un rival potentísimo hasta que lo reventó (lesión de Nuno Mendes). Hizo un ejercicio de gran madurez, un aprendizaje. Vamos a esperar que dé el nivel ofensivo impresionante que tiene".

- Manejar el grupo -

"Lo primero es seleccionar a los que se adaptan a una idea y en el plano humano que sean personas que sumen. Esto derriba ciertos mitos, una vez Gustavo Alfaro (seleccionador de Paraguay), del que me declaro admirador, dijo que lo que está en boga es el liderazgo en valores y eso tiene más potencia que cualquier otro comportamiento. Este modelo funciona. El grupo es nuestra base. Leí ayer a Marco Aurelio, lo que es malo para el panal es malo para la abeja, y a nosotros nos va muy bien porque tenemos muy buenas personas".

- Bélgica y después Francia -

"Hemos visto el partido de Francia (2-0 a Marruecos), ha sido superior, ha demostrado el potencial futbolístico que tiene. Pero lo primero es Bélgica, que es muy potente, con jugadores acostumbrados a ganar títulos, será el partido más difícil que hemos tenido".

- Cartel de favorito -

"Si te dicen que eres favorito es porque valoran tu trabajo realizado. No hay favoritos en estos partidos, esta expresión no vale, nos consideramos igual. Pensamos en lo que podemos controlar, tenemos que estar al mejor de los niveles para ganar a Bélgica".

- Courtois ante Unai Simón -

"Es una posición muy específica, de un gran valor. Un gran equipo comienza con un gran portero. Unai Simón, David Raya o Joan García, que para mí son tres de los mejores cinco del mundo, tienen todo lo que necesitamos en nuestro modelo".

- Creciendo en sensaciones -

"Quiero poner en valor lo que se ha hecho hasta ahora, se han quedado selecciones muy fuertes por el camino. Estoy contento de cómo hemos llegado, por el momento y las sensaciones. Y por tener a todos sanos, es una situación ideal. Pero pensamos que en el futuro queremos estar mejor, pasar esta eliminatoria y estar mejor en la siguiente".

- El momento de Pedri -

"Para nosotros siempre da un nivel muy bueno, a lo mejor ante Portugal no hizo un trabajo tan vistoso pero sí muy práctico. Un equipo es eso, cuando uno no ofrece su mejor versión, que otro compañero le supla, en eso somos unos especialistas".

- Mejor defensa del torneo -

"Es la sábana famosa, que no te cubre todo el cuerpo, pero hemos sido muy solventes en defensa siempre. Somos el equipo que más tira a portería del campeonato, si no me equivoco, falta afinar más... Pero llegamos mucho y tenemos mucha presencia en el área rival. Somos un equipo muy sólido, ordenado y equilibrado, con capacidad para generar ocasiones de gol".

- ¿Se preparan los penaltis? -

"Trabajamos todos los escenarios. Los penaltis los hemos trabajado... Por supuesto que hay especialistas, que tienen más seguridad. Luego hay otros jugadores que se adaptan bien a tirarlos en circunstancias concretas. Hay que ver quién está en el terreno de juego en ese momento. Luego está ese sexto sentido de ver a un jugador que te puede transmitir más confianza que otro".