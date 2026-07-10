Confirmado por Elon Musk: el anuncio oficial de Tesla por sus operaciones en un país de Sudamérica

La empresa de vehículos eléctricos Tesla confirmó su desembarco en Uruguay, lo que marca un nuevo hito dentro de su plan estratégico de expansión por América Latina. La compañía comandada por el magnate Elon Musk comunicó esta decisión como un paso importante para acelerar la transición del mundo hacia la energía sostenible y un futuro de mayor abundancia.

Qué planea Tesla para Uruguay tras confirmar su desembarco comercial

El anuncio oficial, al que tuvo acceso el suplemento de negocios El Empresario del diario El País Uruguay, explica que Tesla busca acercar su ecosistema tecnológico a un mercado que destaca por la adopción de vehículos eléctricos. La empresa eligió a Uruguay por su consolidación como uno de los líderes regionales en esta transición hacia la movilidad sostenible y el uso de tecnologías avanzadas.

La empresa de Elon Musk tendrá una nueva sede en Montevideo, Uruguay Matt Rourke - AP

Aunque la firma no brindó una fecha específica para la apertura de sus operaciones concretas en el comunicado oficial, el anuncio se presenta como una etapa decisiva. Esta expansión sigue la misma línea de crecimiento regional que la automotriz ejecutó recientemente, tras iniciar sus actividades en Colombia durante el mes de noviembre de 2025.

El país sudamericano se integra así a la estrategia regional de la compañía, la cual prioriza mercados con una infraestructura y una demanda alineadas con la energía limpia.

Dónde podría abrir Tesla su primera sede en Montevideo

Tesla creó un sitio web en el que invita a las personas interesadas a registrarse y enviar sus datos para recibir notificaciones y actualizaciones de última hora sobre la llegada de la empresa a Uruguay. En ese marco, si bien no reveló ninguna dirección en específico, confirmó que su sede se encontrará en el Departamento de Montevideo.

Asimismo, estableció un plazo límite para realizar este registro: estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2026. El formulario de inscripción solicita datos como nombre, apellido, teléfono (con prefijo de Uruguay), correo electrónico y código postal para procesarlos.

Tesla confirmó su llegada a Uruguay e invita a los interesados a registrarse para recibir novedades Tesla

Además, en el banner principal de la página destaca un Tesla Model Y en color azul, que es uno de los vehículos confirmados para el mercado local. Cabe recordar que Uruguay no será el primer país latinoamericano en contar con una sede de la empresa dirigida por Musk.

En su portal oficial, Tesla lista presencia en México, Chile y Colombia; Uruguay aparece ahora con una página específica de registro para interesados.

Model 3, Model Y y energía limpia, los ejes del desembarco de Tesla en Uruguay

Tesla se define como una empresa tecnológica integrada verticalmente que diseña, fabrica y comercializa vehículos eléctricos y productos de energía. Su modelo de negocio abarca desde sistemas de almacenamiento de energía y tecnologías impulsadas por inteligencia artificial, hasta soluciones de autonomía y robótica avanzada.

El anuncio de Elon Musk sobre la nueva fábrica de Tesla en Texas

“A diferencia de los fabricantes de automóviles tradicionales, Tesla es una empresa tecnológica integrada verticalmente que desarrolla tanto hardware como software a gran escala, impulsando innovaciones en transporte, energía y automatización inteligente. Tesla contribuye a crear un mundo más seguro, limpio, inteligente y agradable”, dice el comunicado compartido por El País.