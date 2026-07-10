Lamine Yamal, jugador español de padres inmigrantes: “Hay que pasar y estar orgulloso de tus orígenes”

La joven estrella de España, Lamine Yamal, tiene padres inmigrantes y dejó en claro su postura sobre la discriminación. En una reciente entrevista, el delantero analizó el impacto del racismo en el ámbito deportivo y compartió su visión personal sobre cómo afrontar estos episodios.

El consejo de Yamal ante los episodios racistas en partidos de fútbol

Yamal reflexionó sobre los insultos recibidos en los estadios y subrayó la importancia de mantener una mentalidad fuerte. El futbolista considera que las ofensas no deben afectar la integridad de las personas, sino que reflejan las carencias educativas de quienes las dicen.

Lamine Yamal habla sobre cómo reaccionar ante un insulto racista

Al respecto, en una entrevista publicada en marzo de 2025 con DAZN, el jugador explicó: “Cuando una persona te insulta, no es algo tuyo o de tu familia; habrá nacido así y tiene unos valores que no son los buenos”.

Además, el futbolista surgido en el FC Barcelona instó a otros deportistas y jóvenes a no dar relevancia a los comentarios negativos, especialmente cuando provienen de contextos de frustración deportiva. Al ser consultado sobre cómo reaccionar, Yamal fue claro en su consejo: “Dicen cosas sin sentido; por lo tanto, no hay que fijarse y pasar, estar orgullosos de tus orígenes”.

Los orígenes de Yamal y las raíces inmigrantes de sus padres

La historia de Yamal posee un fuerte componente multicultural que define su identidad personal. De acuerdo con DAZN, aunque nació en Esplugas de Llobregat, Barcelona, pasó sus años formativos en el barrio humilde de Rocafonda, ubicado en la localidad de Mataró.

Sus vínculos familiares son internacionales, ya que su padre es originario de Marruecos y su madre proviene de Guinea Ecuatorial, una mezcla de culturas que él celebra abiertamente.

Lamine Yamal se prepara para jugar los cuartos de final con España ante Bélgica por el Mundial 2026 Andre Penner - AP

El español aseguró que valora profundamente el apoyo constante de su familia, que estuvo presente en cada etapa de su etapa formativa y su joven carrera. La influencia de sus padres, especialmente en lo relativo a sus valores y a la apreciación de su herencia, resulta fundamental para el equilibrio emocional que muestra el jugador.

Para la estrella del FC Barcelona, sus orígenes no representan solo una historia pasada, sino un pilar sobre el cual construye su presente. Según reconoció, el orgullo por su legado familiar le permite soportar la presión mediática con serenidad y sin dejarse llevar por la presión del contexto.

Cuartos de final a la vista: el camino de Yamal con España en el Mundial 2026

La selección de España continúa su camino en el Mundial 2026 y se prepara para un enfrentamiento decisivo en cuartos de final. El equipo español buscará asegurar su pase a las semifinales en el enfrentamiento contra Bélgica.

El choque tendrá lugar este viernes 10 de julio en el SoFi Stadium de Los Ángeles. De acuerdo con el calendario oficial publicado por la FIFA, el cruce está programado para comenzar a las 12 hs (PT).

España venció 1-0 a Portugal en octavos de final y ahora jugará cuartos ante Bélgica Hannah Peters - FIFA - FIFA

En cuanto a la actuación individual de Yamal, convirtió un gol en lo que va del certamen. Fue en la goleada 4-0 contra Arabia Saudita, por la segunda fecha de la fase de grupos.