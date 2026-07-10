Por qué China construye una réplica a escala real de un buque de guerra estadounidense

Unas imágenes satelitales difundidas en los últimos días revelaron la construcción de una réplica tridimensional a tamaño real de un destructor de la Marina de Estados Unidos en una zona de ensayos militares de China. La estructura reproduce características del buque y forma parte de un complejo destinado a ejercicios del Ejército Popular de Liberación.

Para qué utiliza China la réplica de un destructor estadounidense

De acuerdo con una investigación de CNN, la réplica a escala real de un destructor de la clase Arleigh Burke de la Armada de EE.UU., ubicada en un campo de entrenamiento de misiles en el desierto de Xinjiang, al noroeste de China, tendría un doble propósito. Por un lado, serviría para evaluar y ajustar el desempeño de sistemas de misiles. Por otro, funcionaría como una señal dirigida al país norteamericano y aquellas naciones que mantienen cooperación militar en la región.

Han Su, quien analiza el ejército de China para el principal instituto de investigación de defensa de Taiwán, le explicó a CNN que la maqueta incorpora elementos preparados para reproducir la firma de radar de un buque de guerra estadounidense. Ese nivel de detalle permite realizar prácticas orientadas a la detección, identificación y fijación de objetivos antes de un eventual escenario de combate.

El principal objetivo atribuido a esta infraestructura, según el analista, es perfeccionar la capacidad de los misiles antibuque, incluidos los modelos hipersónicos que forman parte del proceso de modernización militar chino. La simulación ofrece un blanco con características similares a las de una embarcación real.

Según la investigación del medio, las pruebas se vinculan con la estrategia conocida como antiacceso y denegación de área. El plan está diseñado para dificultar el ingreso y la operación de fuerzas militares extranjeras en zonas consideradas estratégicas por Beijing.

Dentro de esa planificación, los destructores estadounidenses de la clase Arleigh Burke aparecen entre los objetivos prioritarios debido a que suelen integrar los despliegues navales de EE.UU. La preparación busca aumentar la capacidad para neutralizar ese tipo de unidades en un conflicto.

Cómo la réplica reproduce la firma de radar de un buque de EE.UU.

La réplica fue equipada con antenas y componentes destinados a imitar la respuesta de radar que emitiría un destructor real. Esa configuración permite que los sistemas de seguimiento y guiado de misiles entrenen sobre un objetivo con características similares a las que encontrarían en operaciones reales.

A diferencia de modelos utilizados anteriormente, que consistían en estructuras planas, esta versión fue construida en tres dimensiones y a escala real. Ese cambio amplía las posibilidades de ensayo para los sistemas de reconocimiento y ataque.

Este simulacro, ubicado en un área de pruebas militares de China, cuenta con detalles estructurales precisos y antenas diseñadas para imitar la firma de radar de los navíos estadounidenses Captura de pantalla CNN

Qué tecnologías militares desarrolla China en sus pruebas

De acuerdo con lo que consignó CNN, el programa incluye:

El perfeccionamiento de misiles hipersónicos antibuque .

. La integración entre sistemas balísticos y misiles de crucero para ampliar las opciones de ataque frente a distintos escenarios operativos.

para ampliar las opciones de ataque frente a distintos escenarios operativos. Ensayos con misiles balísticos lanzados desde submarinos.

lanzados desde submarinos. El desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial para el ámbito militar.

para el ámbito militar. Sistemas de seguimiento capaces de operar sobre objetivos en movimiento.

China construyó una réplica tridimensional a escala real de un destructor de la Marina de EE.UU. DVIDS

En ejercicios anteriores, China utilizó maquetas instaladas sobre rieles para reproducir el desplazamiento de embarcaciones. Esa metodología buscó entrenar los sistemas de ataque contra blancos móviles antes de avanzar hacia las actuales réplicas tridimensionales.

La construcción de esta maqueta no representa un hecho aislado. En años anteriores, el Ejército Popular de Liberación ya había desarrollado reproducciones de portaaviones estadounidenses y otros destructores, inicialmente mediante estructuras bidimensionales.