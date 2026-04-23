De Paul y Suárez sentencian el triunfo de Inter Miami frente a Real Salt Lake en la MLS

El Inter Miami culminó su gira de dos partidos fuera de casa con una victoria 0-2 frente a Real Salt Lake con goles del argentino Rodrigo De Paul y el uruguayo Luis Suárez en los minutos finales del encuentro.

Lionel Messi, quien fue definitivo el fin de semana anotando el gol de la victoria en Colorado, disputó los 90 minutos en los que generó varias ocasiones de gol pero siempre se impuso el arquero brasileño, Rafael Cabral.

El encuentro parecía destinado a un empate sin goles hasta que al minuto 81 Rodrigo De Paul sacó un potente remate que dobló las manos del arquero para colarse en el ángulo superior derecho.

Dos minutos más tarde, el mexicano Germán Berterame ganó por arriba al borde del área y habilitó a Luis Suárez quien remató con una exquisita definición de pierna izquierda para anotar el gol de la tranquilidad.

"Creo que hicimos un gran primer tiempo", dijo De Paul a Apple TV. "Salió un lindo gol y mientras sirva para el equipo, buenísimo".

"El gol de Suárez deja una gran enseñanza, el otro día no le tocó jugar y este es el premio que él se merece, nos enseña mucho".

Suárez, de 39 años, anota su 44 en 93 partidos con Inter Miami y su primero del 2026 en la temporada de MLS.

Las Garzas no caen desde el partido correspondiente a la primera jornada cuando Los Ángeles FC del surcoreano Son Heung-min se impusieron por un marcador de 3-0.

Desde entonces, Miami ha sumado cinco victorias y tres empates, los cinco triunfos en condición de visitante.

La ausencia del italiano Yannick Bright por expulsión propició un cambio en el orden táctico del argentino Guillermo Hoyos quien empleó una línea de cinco que le brindó estabilidad defensiva a los visitantes.

Real Salt Lake, dirigido por el argentino-estadounidense Pablo Mastroeni, tuvo al seleccionado estadounidense, Diego Luna, como una de sus figuras pero sin mayor acompañamiento en el ataque.

El juego se desarrolló bajo un lleno absoluto en el Rio Tinto Stadium con una leve lluvia a lo largo del segundo tiempo.

Los Reales perdieron su invicto en casa y su racha de tres partidos consecutivos anotando por lo menos dos goles.

Inter Miami logra su segunda victoria con Hoyos al mando y se mantiene en la segunda posición con 18 puntos, uno menos que Nashville quien cuenta con un partido menos.

-James vuelve a estar ausente-

Minnesota United logró una importante victoria en condición de visitante al imponerse 0-1 sobre FC Dallas en el Toyota Stadium (Frisco).

Anthony Markanich marcó la diferencia aprovechando un rebote dentro del área con una pronta definición al minuto 32.

El colombiano James Rodríguez entró en la convocatoria pero esta vez se quedó en el banco de suplentes y sigue sin sumar minutos significativos con los Loons.

Rodríguez, quien sigue sin ser titular en un partido de MLS, se encuentra en una cuenta regresiva por recuperar su nivel de cara a la Copa del Mundo de la FIFA.

-Atlanta y el Tata siguen sin levantar cabeza-

El Atlanta United de Gerardo “Tata” Martino sumó una nueva derrota al caer 1-2 en el Mercedes-Benz Stadium frente a New England Revolution.

Una anotación del haitiano Fafa Picault abrió el marcador al minuto 32 para Atlanta pero goles de Will Sands al minuto 73 y Peyton Miller al 78 le dieron la victoria al cuadro visitante que suma cuatro triunfos al hilo.

Sorprendentemente, Atlanta cae al último lugar de la Conferencia Este con cuatro puntos en los primeros nueve partidos de la temporada regular.