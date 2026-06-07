Confirmado para la temporada de huracanes: la tormenta que se llamará como un político aliado de Trump en EE.UU.

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) dio a conocer sus pronósticos para la temporada de huracanes en el Atlántico en 2026. Entre la información que proporcionó están los nombres que se les darán a las tormentas y hubo una coincidencia: uno de ellos es Marco, tal como uno de los colaboradores políticos más importantes del presidente Donald Trump, el secretario de Estado Marco Rubio.

Los nombres que llevarán los huracanes en el Atlántico este 2026

La temporada de huracanes en el Atlántico para 2026 se extiende entre el 1° de junio y el 30 de noviembre. Según las predicciones del Servicio Meteorológico Nacional de la NOAA, será un periodo con actividad inferior a la normal.

A pesar de eso, como cada año, la Organización Meteorológica Mundial se encarga de publicar una lista de 21 nombres que será utilizada para hacer referencia a los ciclones tropicales. Estos son los aprobados para 2026, según un comunicado de la NOAA:

Arturo

Berta

Cristobal

Dolly

Edouard

Fay

Gonzalo

Hanna

Isaias

Josephine

Kyle

Leah

Marco

Nana

Omar

Paulette

Rene

Sally

Teddy

Vicky

Wilfred

Marco figura entre los nombres de huracanes previstos para 2026 en EE.UU.

Aunque la lista no tiene relación con personajes o acontecimientos actuales, en esta ocasión hubo una coincidencia y apareció el nombre Marco, igual que el del secretario de Estado de EE.UU.

El nacido en Florida e hijo de padres cubanos tiene una extensa trayectoria en la política. Luego de años en la función legislativa, Trump lo eligió como secretario de Estado para su segundo mandato al frente del país norteamericano.

La NOAA compartió los 21 nombres aprobados para la temporada de tormentas 2026 Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica

Cómo se eligen los nombres para los huracanes

La Organización Meteorológica Mundial explica que la lista de nombres para huracanes está basada en 21 letras del alfabeto debido a que es difícil encontrar denominaciones apropiadas que inicien con Q, U, X y Z. Por motivos de seguridad, el nombre de una tormenta debe ser fácilmente reconocible tanto en inglés como en francés y español.

Marco Rubio es el actual secretario de Estado de EE.UU. KEVIN DIETSCH - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El organismo explicó también que la lista busca representar un equilibrio de género y que un nombre solo se elimina si un huracán adquiere especial notoriedad debido a las víctimas y los daños, como sucedió con Katrina, Rita y Wilma.

Qué se espera para la temporada de huracanes 2026

Estos son los puntos clave del pronóstico de la NOAA para la temporada de huracanes 2026: