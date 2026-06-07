Confirmado para la temporada de huracanes: la tormenta que se llamará como un político aliado de Trump en EE.UU.
La NOAA dio a conocer la lista de nombres que en 2026 se aplicará para los ciclones tropicales
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La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) dio a conocer sus pronósticos para la temporada de huracanes en el Atlántico en 2026. Entre la información que proporcionó están los nombres que se les darán a las tormentas y hubo una coincidencia: uno de ellos es Marco, tal como uno de los colaboradores políticos más importantes del presidente Donald Trump, el secretario de Estado Marco Rubio.
Los nombres que llevarán los huracanes en el Atlántico este 2026
La temporada de huracanes en el Atlántico para 2026 se extiende entre el 1° de junio y el 30 de noviembre. Según las predicciones del Servicio Meteorológico Nacional de la NOAA, será un periodo con actividad inferior a la normal.
A pesar de eso, como cada año, la Organización Meteorológica Mundial se encarga de publicar una lista de 21 nombres que será utilizada para hacer referencia a los ciclones tropicales. Estos son los aprobados para 2026, según un comunicado de la NOAA:
- Arturo
- Berta
- Cristobal
- Dolly
- Edouard
- Fay
- Gonzalo
- Hanna
- Isaias
- Josephine
- Kyle
- Leah
- Marco
- Nana
- Omar
- Paulette
- Rene
- Sally
- Teddy
- Vicky
- Wilfred
Marco figura entre los nombres de huracanes previstos para 2026 en EE.UU.
Aunque la lista no tiene relación con personajes o acontecimientos actuales, en esta ocasión hubo una coincidencia y apareció el nombre Marco, igual que el del secretario de Estado de EE.UU.
El nacido en Florida e hijo de padres cubanos tiene una extensa trayectoria en la política. Luego de años en la función legislativa, Trump lo eligió como secretario de Estado para su segundo mandato al frente del país norteamericano.
Cómo se eligen los nombres para los huracanes
La Organización Meteorológica Mundial explica que la lista de nombres para huracanes está basada en 21 letras del alfabeto debido a que es difícil encontrar denominaciones apropiadas que inicien con Q, U, X y Z. Por motivos de seguridad, el nombre de una tormenta debe ser fácilmente reconocible tanto en inglés como en francés y español.
El organismo explicó también que la lista busca representar un equilibrio de género y que un nombre solo se elimina si un huracán adquiere especial notoriedad debido a las víctimas y los daños, como sucedió con Katrina, Rita y Wilma.
Qué se espera para la temporada de huracanes 2026
Estos son los puntos clave del pronóstico de la NOAA para la temporada de huracanes 2026:
- Se pronostican entre ocho y 14 tormentas. Únicamente reciben nombre aquellas cuyos vientos sostenidos alcanzan los 63 kilómetros por hora o más.
- De las tormentas esperadas, se prevé que de tres a seis se convertirán en huracanes, es decir, presentarán vientos de 119 kilómetros por hora o más.
- De la lista anterior, entre uno y tres serán huracanes de categoría tres, cuatro o cinco, con vientos superiores a los 179 kilómetros por hora.
- Se prevé que la temporada de huracanes en el Atlántico sea menos intensa de lo normal. Entre otras razones, esto se debe al fenómeno de El Niño, que ocasionará que las temperaturas oceánicas sean ligeramente superiores y los vientos más débiles.
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