El mundo del teatro y los musicales de Broadway están de luto tras el fallecimiento de la actriz, cantante y bailarina de origen puertorriqueño, Chita Rivera, quien murió el pasado 30 de enero a los 91 años en Nueva York, Estados Unidos, tras una “breve enfermedad”. Si bien no se revelaron los detalles precisos sobre la causa de muerte, la familia destacó que la estrella de obras como El beso de la mujer araña y Chicago “falleció en paz”.

Su hija, Lisa Mordente, fue quien confirmó la noticia a través de un comunicado que publicó People, aunque no se han proporcionado más detalles sobre la naturaleza de la enfermedad que enfrentó la actriz y se limitó a explicar: “Le sobreviven sus hermanos Julio, Armando y Lola del Rivero (su hermana mayor Carmen falleció antes que ella), junto con sus muchas sobrinas, sobrinos y amigos”.

Chita Rivera

Por su parte, el representante de la artista, Merle Frimark, emitió su propio anuncio, donde tampoco abordó las causas de la muerte: “Es con inmenso dolor personal que anuncio la muerte del amado icono de Broadway, Chita Rivera. Mi querida amiga de más de 40 años tenía 91 años”.

A mediados de septiembre de 2023, la leyenda del teatro musical tuvo que cancelar una presentación en la New York Public Library for the Performing Arts tras dar positivo en la prueba del Covid. “Mientras tanto, por favor, tengan a Chita Rivera en sus pensamientos”, refirió el comunicado difundido por el sitio Parade.com, que informó acerca de la suspensión del evento que trataría sobre el libro Chita: A Memoir (Chita: Una autobiografía), publicado en abril de 2023.

Más allá de las razones de deceso, la muerte de Chita Rivera deja un vacío en el mundo del espectáculo en Estados Unidos y su legado perdurará en los corazones de todos aquellos que la vieron actuar. Los integrantes del círculo cercano de Rivera anunciaron que el funeral será privado, pero posteriormente podría organizarse un servicio conmemorativo que “será anunciado a su debido tiempo”. Mientras tanto, pidieron que cualquier donación en su memoria se haga a Broadway Cares/Equity Fights AIDS.

Chita Rivera recibió la Medalla Presidencial de la Libertad en 2009 de manos del presidente Barack Obama

¿Quién fue Chita Rivera?

La estrella, cuyo nombre real era Dolores Conchita Figueroa del Rivero, nació en Washington D.C. en 1933. Desde muy joven, demostró un talento innato para el baile y la actuación, lo que la llevó a formarse en la prestigiosa Escuela de Ballet que dirigía George Balanchine. A los 16 años, comenzó a buscar pequeños papeles en Broadway como bailarina, cambiando su nombre a Chita O’Hara para ocultar su origen étnico, antes de decidirse finalmente por mostrar orgullosa sus raíces puertorriqueñas y presentarse como Chita Rivera.

Su papel de Anita en West Side Story (Amor sin barreras), en 1957, se convirtió en su pase a la fama y le valió su primera nominación al Tony, pero no fue la última, a lo largo de su carrera, Rivera obtuvo 10 nominaciones y ganó dos galardones, lo que la convirtió en una de las mayores estrellas de su generación en los escenarios de Broadway y abrió el camino para que otras estrellas de ascendencia puertorriqueña, como el actor, compositor y dramaturgo Lin-Manuel Miranda, conquistaran los escenarios.

“No sabría qué hacer si no me estuviera moviendo o contando una historia o cantando una canción”, dijo a la agencia Associated Press para exaltar su amor por el teatro y su dedicación al arte que la llevaron a recibir la Medalla Presidencial de la Libertad en 2009 de manos del presidente Barack Obama, el más alto honor que Estados Unidos puede otorgar a un civil.

