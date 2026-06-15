Debemos tener "humildad", dice Otamendi sobre la defensa del título de Argentina

Listo para jugar su último Mundial, el defensa Nicolás Otamendi afirmó este lunes que Argentina llega en buen momento para intentar revalidar el trofeo pero advirtió que deben tener "humildad"

"Tenemos que tener la humildad y el trabajo para afrontar este tipo de competición", dijo el experimentado central en la conferencia de prensa previa al debut del martes ante Argelia por el Grupo J.

"Creo que llegamos bien y vamos a dar el máximo porque sabemos que somos el campeón y que todos nos van a querer ganar", recalcó el zaguero en la conferencia en el estadio de Kansas City.

Otamendi, de 38 años, es uno de los 17 jugadores convocados que lograron la corona en el Mundial de Catar 2022.

La Albiceleste tratará de ser la primera selección en repetir trofeo desde Brasil en 1962 con la guía y el ejemplo de Lionel Messi.

"Es un animal competitivo y te hace seguir intentándolo, no relajarte y estar con él, hay que apoyarlo y ayudarlo", afirmó Otamendi. "Es un ejemplo competitivo, ¿quién no quiere a Leo?"

"Intentaremos dar lo mejor, nos preparamos para eso", aseguró Otamendi antes de reflexionar sobre su propia despedida de los Mundiales, tras las frustrantes experiencias de 2010 y 2014 y el éxito de Catar.

"No estoy pensando en que se termina sino viviendo el día a día", aseguró el nuevo jugador de River Plate. "Es mi cuarto Mundial y nada más maravilloso que estar acá defendiendo los colores de mi país".

"Con Leo vivimos muchos momentos hermosos. Obviamente cuando nos toca perder no lo disfrutamos tanto pero no voy a dejar de disfrutar haber compartido concentraciones con el mejor jugador de la historia", afirmó.