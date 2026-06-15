Mauricio Pochettino, DT de EE.UU. en el Mundial 2026: “Necesitamos creer y debemos soñar”

El argentino Mauricio Pochettino, entrenador de la selección de Estados Unidos en el Mundial 2026, expresó antes del debut ante Paraguay que el plantel debía confiar en sus posibilidades de competir por algo grande. Después de esas declaraciones, el combinado local comenzó el torneo con una goleada por 4-1 ante el equipo sudamericano en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Qué dijo Mauricio Pochettino sobre las chances de EE.UU. en el Mundial 2026

Pochettino les transmitió a sus jugadores en marzo que cree en la posibilidad de ganar el título. El entrenador insistió al plantel con una pregunta: “¿Por qué no nosotros?”. Luego completó ese mensaje con una definición sobre el objetivo mundialista. El DT sostuvo que Estados Unidos debe “creer en verdad” que puede estar en una instancia decisiva y remarcó que el grupo tiene que “soñar”.

El entrenador argentino les transmitió a sus jugadores que debían creer en la posibilidad de competir por el título pochettino

En una entrevista con El País, Pochettino vinculó esa aspiración con antecedentes de otras selecciones. El DT señaló que, al analizar otros torneos, aparecen casos como Marruecos en 2022 o Corea del Sur en 2002, equipos que llegaron a “semifinales” pese a no partir como favoritas.

Estados Unidos goleó 4-1 a Paraguay en el debut del Grupo D

Estados Unidos debutó ante Paraguay por el Grupo D, que también integran Australia y Turquía. El primer gol de los cuatro llegó por un tanto en contra de Damián Bobadilla. Ese tanto desestabilizó al equipo paraguayo dirigido por Gustavo Alfaro.

Desde entonces, el conjunto estadounidense marcó diferencias en el resultado y en el juego. Folarin Balogun anotó dos goles. El delantero nacido en Nueva York y jugador del Mónaco convirtió uno de ellos después de quitarse de encima a dos defensores dentro del área.

Paraguay descontó en el segundo tiempo por medio de Mauricio Magalhães Prado. Estados Unidos cerró la goleada con un tanto espectacular de Giovanni Reyna en la última jugada, luego de una acción de 26 pases en la que también participó el arquero Matt Freese.

El apoyo de 5500 hinchas al USMNT antes del Mundial 2026

Pochettino buscó acercar al seleccionado a sus seguidores antes del inicio del Mundial. En un entrenamiento abierto al público en Irvine, California, alentó a 5500 aficionados a corear “¡USA! ¡USA!”.

Estados Unidos comenzó su camino en el Grupo D con una goleada por 4-1 ante Paraguay en Los Ángeles

El técnico les dijo a los hinchas que para sus jugadores era “increíble” e “importante” recibir su energía y su amor. También les pidió que enviaran esa fuerza para que el equipo pudiera compartirla “en la cancha” y usarla para “rendir”.

Hasta dónde quiere llegar Estados Unidos en la Copa del Mundo

El objetivo mencionado en la consigna por los jugadores y el cuerpo técnico de Estados Unidos es conseguir el primer título de la Copa del Mundo o, al menos, alcanzar las semifinales por primera vez desde 1930. Christian Pulisic subrayó que el plantel quiere conseguir esa meta por sí mismo y por su país, sin necesidad de “demostrarle nada a nadie”.

Pulisic también defendió el nivel del grupo. El jugador afirmó que Estados Unidos tiene “buenos jugadores” en clubes de primer nivel mundial y planteó que el equipo buscará probarse a sí mismo que “tiene la razón”.

Estados Unidos ganó un solo partido de eliminación directa en el Mundial. Ese triunfo fue ante México en 2002, antes de caer en cuartos de final frente a Alemania. Desde entonces, el seleccionado quedó eliminado en octavos de final en 2010, 2014 y 2022. En 2006 no pasó la fase de grupos y en 2018 no se clasificó al Mundial.

La observación de Mauricio Pochettino a la MLS y al deporte de Estados Unidos

Pochettino también diferenció, en diálogo con El País, la idea de jugar de la de competir. A su vez, advirtió que la cultura deportiva estadounidense es “lúdica” y que sus jugadores crecen en una lógica de juego. Según explicó, les dijo a sus dirigidos que “jugar al fútbol” y “competir” son cosas distintas.

Pochettino comparó la aspiración estadounidense con antecedentes de selecciones que sorprendieron en otros mundiales pochettino

Luego vinculó esa mirada con el formato de la MLS. Pochettino explicó que, si un equipo empieza mal la liga y no hay ascensos, descensos ni competencia internacional, la consecuencia deportiva cambia, y sostuvo que “el deporte americano premia a los perdedores”.

Pochettino también describió al jugador estadounidense como disciplinado, aunque marcó un rasgo que busca modificar. El entrenador dijo que existe un “sentido de la comodidad” que no es bueno para el fútbol y que al cuerpo técnico le llevó “un año y medio” cambiar esa mentalidad.