¿Debilidades de Argentina? El DT de Austria no encuentra ninguna

A un día de enfrentarse a Argentina, el seleccionador de Austria, Ralf Rangnick, advirtió este domingo que los vigentes campeones son "mucho más que Messi" pero se comprometió a jugar con valentía en busca de una nueva sorpresa en el Mundial 2026.

"Hablemos primero de las debilidades (de Argentina), porque no hay ninguna, nada que hayamos podido observar", afirmó el técnico alemán en su conferencia de prensa en el AT&T Stadium de Arlington, a las afueras de Dallas.

"En cuanto a sus fortalezas, tienen jugadores individuales excepcionales. Pueden jugar con dos o tres tipos diferentes de equipos", desarrolló Rangnick antes de centrarse en la figura de Messi, autor de un triplete en el estreno argentino ante Argelia (3-0).

"Argentina es mucho más que Messi", subrayó. "Pero obviamente tienen en su equipo al mejor jugador de todos los tiempos, y nosotros mañana tenemos que demostrar que somos uno de los mejores equipos de este Mundial".

"Tenemos que ser muy fuertes tácticamente, pero también muy valientes, y tenemos que aportar mucha energía, tenemos que ofrecer nuestro mejor juego mañana, probablemente el mejor que hayamos hecho desde que soy seleccionador", señaló el exentrenador del Manchester United y uno de los mentores de Jürgen Klopp.

A Rangnick, de 67 años, se le ha atribuido el mérito de haber resucitado a la escuadra austriaca desde que en 2022 asumió el cargo.

Tras unas sólidas eliminatorias europeas, Austria debutó en el Grupo J del Mundial con un triunfo 3-1 ante Jordania, con lo que luce tres puntos al igual que Argentina.

Un boleto a dieciseisavos de final aguarda por el ganador de este duelo que arrancará a las 12.00 locales (17.00 GMT) en la cancha de los Dallas Cowboys de la NFL, de techo retráctil y climatizada.

"Mañana jugaremos contra todos los pronóstico", reconoció Rangnick. "Pero tenemos la posibilidad de sorprender. Podría ser un empate o una victoria nuestra, todo es posible".

"Sentimos menos presión que en el primer partido", avisó a su lado el mediocampista Marcel Sabitzer. "El equipo está bastante relajado (...) Vamos a estar muy concentrados y a tratar de ser el mejor equipo en la cancha".