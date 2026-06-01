Decenas de países denuncian a Rusia en la ONU por incidente con dron en Rumania

Decenas de países denunciaron a Rusia ante Naciones Unidas el lunes por un ataque con dron, del que se culpa a Moscú, contra un edificio de apartamentos en Rumania.

Un niño de 14 años y una mujer de 53 años fueron hospitalizados el viernes después del ataque en un bloque de apartamentos en Galati, cerca de la frontera de Rumania con Ucrania.

"Tal comportamiento es inaceptable bajo la ley internacional y debe parar", dijo la ministra rumana de Relaciones Exteriores, Oana-Silvia Toiu, en un comunicado en representación de 56 Estados miembros de la ONU, incluidos varios de la Unión Europea y de la OTAN.

El gobierno rumano dijo que hay evidencia de los restos que muestran que el dron fue disparado por las fuerzas rusas. La embajada de Rusia en Rumania ha acusado a Ucrania de organizar una provocación.

El ataque es el primer impacto de un dron en un edificio residencial fuera de Ucrania desde que Rusia empezó la invasión a gran escala en 2022.

"Las violaciones del espacio aéreo por parte de drones rusos sobre Rumania y otros socios de Europa central y oriental han ocurrido de manera reiterada desde el inicio de la guerra rusa en Ucrania y son consecuencia directa de las tácticas de escalada adoptadas por Rusia en sus ataques contra Ucrania", dijo Toiu.