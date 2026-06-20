Defensor francés Saliba revela que juega el Mundial con dolores de espalda

El defensa central francés William Saliba reveló este sábado que sufre de dolores de espalda desde hace meses, aunque eso no le haya impedido ser pieza clave en la gran temporada del Arsenal, coronada con el título de la Premier League y una final de la Liga de Campeones

"He tenido algunas pequeñas molestias durante estos últimos meses. He estado apretando los dientes porque estaban la Champions y la Premier League. Pero el cuerpo técnico lo está gestionando muy bien", declaró en conferencia de prensa Saliba, considerado a sus 25 años como uno de los mejores centrales del mundo

"El Mundial solo se juega una vez cada cuatro años, así que hay que apretar los dientes", añadió antes del segundo partido de los Bleus en el Grupo I del Mundial, contra Irak el lunes en Filadelfia

"No estoy al 100%, pero hay muchos jugadores que tampoco están al 100%; no puedes poner excusas", añadió

Saliba ha seguido un programa de entrenamiento personalizado desde que la selección francesa se concentró para el Mundial, pero aun así logró ofrecer una sólida actuación en la victoria el pasado martes en el debut en la fase de grupos de los campeones de 1998 y 2018 contra Senegal

En caso de victoria frente a Irak, los Bleus se asegurarán el pase a los cruces eliminatorios, antes incluso de medirse a Noruega cuatro días después en el último partido de la llave