Déficit comercial de EEUU en octubre fue el más bajo en 15 años
El déficit comercial de Estados Unidos continuó reduciéndose en octubre, alcanzando su nivel más bajo desde junio de 2009 debido a una combinación de mayores exportaciones y menores importaciones, según datos publicados el...
El déficit comercial de Estados Unidos continuó reduciéndose en octubre, alcanzando su nivel más bajo desde junio de 2009 debido a una combinación de mayores exportaciones y menores importaciones, según datos publicados el jueves por el Departamento de Comercio.
En octubre, el déficit comercial de bienes y servicios se redujo a US$29.400 millones, situándose por debajo de los US$30.000 millones por primera vez en más de 15 años, una caída del 39% respecto al mes anterior, cuando ya había experimentado un marcado descenso.
El déficit fue significativamente menor que la previsión media de US$58.400 millones establecida por economistas consultados por Dow Jones Newswires y The Wall Street Journal.
Mientras las exportaciones aumentaron en US$7.800 millones, alcanzando los US$302.000 millones, las importaciones disminuyeron en US$11.000 millones, situándose en US$331.400 millones.
Esto se debió principalmente a una fuerte caída en las importaciones de bienes, que se redujeron en US$14.000 millones.
También cayeron las compras de suministros y materiales industriales.
Las constantemente cambiantes políticas arancelarias conducidas por el presidente Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca, en enero de 2025, han tenido gran incidencia sobre los flujos comerciales.