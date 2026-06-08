Adiós Ron DeSantis: Donald Trump tomó una decisión y se inclinó por Todd Blanche

El nombre de DeSantis sonó con fuerza durante semanas como posible fiscal general de Estados Unidos, pero el presidente Donald Trump cerró esa especulación el lunes 8 de junio al enviar al Senado la nominación formal de Todd Blanche, actual fiscal general interino y exabogado personal del mandatario, para que ocupe el cargo de forma permanente.

Por qué DeSantis quedó afuera pese al elogio público de Trump

El 3 de junio, Trump había elogiado la gestión de DeSantis en Florida, lo definió como un amigo y dejó abierta la posibilidad de un nombramiento federal. Sin embargo, ese respaldo nunca se tradujo en una nominación concreta.

Trump reconoció que no había pensado en DeSantis específicamente para el puesto de fiscal general, aunque valoró su desempeño como gobernador.

como gobernador. DeSantis no podrá ser reelegido como gobernador de Florida porque alcanzó el límite de mandatos ; su gestión estatal concluye en enero de 2027.

; su gestión estatal concluye en enero de 2027. Según Axios, fuentes cercanas al gobernador indicaron que DeSantis mostró interés en ocupar un cargo federal al dejar la gobernación, incluyendo las carteras de Fiscal General, Defensa o un asiento en la Corte Suprema.

Quién es Todd Blanche y qué hizo desde que asumió de forma interina

Blanche ocupa el cargo de forma temporal desde la salida de Pam Bondi, en abril de 2026.

Antes de integrar el gobierno, ejerció como abogado personal de Trump .

. Poco después de asumir, presentó cargos contra el exdirector del FBI James Comey .

. También intentó crear un fondo de cerca de 1800 millones de dólares para compensar a personas que la administración Trump consideraba afectadas por la politización judicial durante el gobierno de Biden, aunque debió dar marcha atrás ante la presión del Congreso.

El secretario de Justicia interino Todd Blanche testifica ante la Comisión de Asignaciones Presupuestarias de la Cámara de Representantes el martes 2 de junio de 2026, en Washington Allison Robbert - FR172296 AP

Qué obstáculos enfrenta Blanche en el Senado para ser confirmado

La nominación no tiene el camino despejado, incluso dentro del Partido Republicano.

El senador demócrata Dick Durbin , miembro de la Comisión de Asuntos Judiciales, cuestionó la designación el mismo lunes de la nominación y calificó la gestión de Blanche como parte de la peor operación de corrupción en la historia de la presidencia estadounidense.

, miembro de la Comisión de Asuntos Judiciales, y calificó la gestión de Blanche como parte de la de la presidencia estadounidense. La confirmación podría resultar difícil porque la elección no cuenta con apoyo unánime entre los propios senadores republicanos.

entre los propios senadores republicanos. La Comisión de Asuntos Judiciales del Senado deberá revisar el expediente antes de que el pleno vote. No hay fecha fijada para esa audiencia.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.