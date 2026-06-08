Es oficial: EE.UU. insta a sus ciudadanos a inscribirse en un programa especial si van a viajar a Canadá o a México

A tres días del inicio del Mundial 2026, el Departamento de Estado de Estados Unidos reiteró una recomendación para quienes asistirán al torneo en México y Canadá. La medida apunta a registrarse en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP, por sus siglas en inglés) antes del viaje.

La recomendación de EE.UU. para quienes viajen durante el Mundial 2026

“¿Conoces a alguien que viaje a México o Canadá para un partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026? Comparte esta publicación con ellos como recordatorio para que se inscriban en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes para que la embajada de EE.UU. pueda contactarlos en caso de una emergencia“, publicó la agencia en su cuenta de X.

El mensaje del Departamento de Estado para quienes viajen durante el Mundial 2026 @TravelGov

La recomendación llega en el marco de un torneo que se desarrollará en tres países y movilizará a miles de aficionados entre distintas ciudades de Norteamérica durante más de un mes de competencia.

Qué es STEP y para qué sirve

Según la información oficial, STEP es una plataforma gratuita destinada a ciudadanos estadounidenses que viajan o residen fuera de su país. El sistema permite mantener un canal de comunicación entre los viajeros y las representaciones diplomáticas de EE.UU.

El gobierno estadounidense recuerda a los viajeros inscribirse al programa STEP @TravelGov

Quienes se registran reciben información relacionada con:

Condiciones de seguridad

Alertas sanitarias

Fenómenos meteorológicos

Emergencias locales

Otros eventos que puedan afectar su estadía en el exterior

Además, el programa facilita el trabajo de los funcionarios consulares cuando necesitan contactar a ciudadanos estadounidenses por situaciones familiares urgentes o acontecimientos extraordinarios ocurridos en el país de destino.

Las alertas que reciben los viajeros que se registran en STEP

Entre las comunicaciones que envía STEP también se encuentran:

Avisos vinculados a riesgos de seguridad.

Manifestaciones públicas.

Incidentes que puedan alterar la movilidad de las personas.

Recomendaciones emitidas por las autoridades estadounidenses.

También se incluyen actualizaciones de los llamados Avisos de Viaje, documentos mediante los cuales el Departamento de Estado evalúa periódicamente las condiciones de cada destino y comunica posibles riesgos para los visitantes. Los usuarios reciben estos mensajes directamente en su correo electrónico, lo que les permite acceder a información oficial mientras permanecen fuera de EE.UU.

Cómo realizar la inscripción en STEP antes de un viaje

Para registrarse en el programa STEP antes de un viaje, se debe acceder al sitio web oficial. El proceso es un servicio gratuito y toma aproximadamente 20 minutos completarlo. Existen dos formas principales de realizar la inscripción:

Por medio de una cuenta de MyTravelGov. Esta es la opción recomendada si se desea un control total sobre la información de viaje.

Se necesita una cuenta de Login.gov para poder crear el perfil en MyTravelGov.

para poder crear el perfil en MyTravelGov. Una vez que se inicia sesión, se pueden registrar los detalles del próximo viaje , lo que incluye la ubicación específica y la duración de la estancia.

, lo que incluye la ubicación específica y la duración de la estancia. El programa permite gestionar múltiples planes de viaje, modificar la información si los planes cambian y ajustar las preferencias de mensajes.

La segunda opción es por medio de una suscripción como invitado (guest). Esta es ideal si el viajero solo está interesado en recibir actualizaciones y no desea crear una cuenta permanente.

Se puede seleccionar la opción de “ Continuar como invitado ” y suscribirse a uno o más países o sedes diplomáticas para recibir la información de viaje más reciente.

” y suscribirse a uno o más países o sedes diplomáticas para recibir la información de viaje más reciente. Es más rápido de configurar, pero no permite registrar un plan de viaje detallado ni editar los detalles de la suscripción una vez que fueron enviados.

ni editar los detalles de la suscripción una vez que fueron enviados. Es posible darse de baja en cualquier momento al utilizar el enlace de “cancelar suscripción” que aparece en la parte inferior de los correos electrónicos de STEP.

La duración máxima de una suscripción es de un año. Después de este tiempo, el viajero recibirá un correo para verificar si desea renovarla.

Las ciudades que recibirán partidos del Mundial 2026 en México y Canadá

México contará con tres sedes para el Mundial 2026. Los encuentros se disputarán en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

En Canadá, los partidos se desarrollarán en Toronto y Vancouver. Ambas ciudades integran el calendario oficial de la competencia y recibirán encuentros durante distintas fases del campeonato.

Entre los dos países sumarán cinco sedes, que se incorporan al conjunto de ciudades anfitrionas distribuidas en EE.UU. para albergar los 104 partidos programados. La competencia reunirá a 48 selecciones nacionales, una cifra superior a la de ediciones anteriores, y se extenderá durante más de cinco semanas.