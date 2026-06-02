Del Draft a las Finales, la paciente reconstrucción de los Spurs alrededor de Wembanyama

A base de paciencia, olfato en el reclutamiento y tradición ganadora, los San Antonio Spurs han explotado el inmenso potencial de Victor Wembanyama para saltar, en solo tres años, del pozo de la NBA a las Finales que inician el miércoles ante New York Knicks.

El montaje del rompecabezas comenzó en 2023 con el aterrizaje de la pieza central. La fortuna sonrió a San Antonio al permitirle elegir en el primer lugar del Draft a Victor Wembanyama, un "alienígena" de 2,24 metros de altura con posibilidades ilimitadas.

Los Spurs volvían a tener un jugador fundacional como Tim Duncan, líder de la dinastía que ganó cinco títulos entre 1999 y 2014, para empezar casi de cero después de cuatro temporadas fuera de playoffs.

"No tenemos ningún problema en admitir que Victor es la cara de nuestra franquicia y la pieza más grande del rompecabezas", comentaba el joven entrenador Mitch Johnson en diciembre de 2025.

"Pero él no completa el rompecabezas por sí solo, ni lo desea, somos un colectivo. Todo parte de él porque nos permite entrenarlo, exigirle responsabilidades y presionarlo como a los demás", añadía.

En lugar de flanquear al gigante francés con veteranos, los Spurs optaron por mantener su filosofía y extender la confianza en el grupo de jóvenes que venían desarrollando, como Julian Champagnie, Devin Vassell y Keldon Johnson.

"Hemos observado los primeros años de las recientes grandes promesas antes de Wembanyama, como Blake Griffin... Los rodearon demasiado pronto de jugadores con experiencia y no funcionó. Con Victor queremos tomarnos nuestro tiempo, quizá traer veteranos más adelante", explica un miembro del club.

- Olajuwon y un retiro budista -

Los primeros pasos de la era Wembanyama fueron duros para San Antonio, que terminó la temporada 2023-2024 en el penúltimo puesto de la Conferencia Oeste.

Largos meses de derrotas tuvieron la contrapartida de elegir en el cuarto lugar del Draft de 2024 a su base del futuro, Stephon Castle, el Mejor Novato de la siguiente temporada.

Ese verano Wembanyama se fogueó en los Juegos Olímpicos de París, impulsando a Francia hasta la medalla de plata, pero su segundo curso en la NBA se vio brutalmente interrumpido en febrero de 2025 por una trombosis venosa en el hombro derecho.

Su largo parón le ayudó a fortalecerse técnica, física y mentalmente. En junio viajó a China para una estancia de diez días en un templo budista para una retirada no solo espiritual.

"Quería desarrollar mi cuerpo, permitirle hacer cosas que hace dos meses no era capaz de hacer, ampliar mi abanico de posibilidades atléticas y de movimientos", explicó unas semanas más tarde.

A través del kung-fu, el pívot trabajó el control de su centro de gravedad para ganar explosividad en la zona y resistir mejor las ásperas defensas rivales.

La báscula constató el aumento de su potencia física al pasar de 95,2 kilos a 108,9 en tres años.

En la parte técnica, en el verano de 2025 fue recibido durante varios días por Hakeem Olajuwon, legendario pívot de los Houston Rockets, en su rancho texano para instruirle en los movimientos en el poste bajo.

- Fox, Harper y compañía -

Para esta temporada, los Spurs completaron su "Big 3" del futuro al elegir al talentoso escolta Dylan Harper con el número dos del Draft.

Harper, que ha deslumbrado en estos playoffs como novato, ejerce un rol de sexto hombre que evoca al del argentino Emanuel Ginóbili en la pasada dinastía.

De esta forma San Antonio asegura un creador de juego de alto nivel cuando descansan Castle o De'Aaron Fox, el único jugador de este proyecto por el que hicieron un gran desembolso.

Al inicio de temporada, el mánager general Brian Wright explicó a la AFP las líneas maestras del plan en torno a Wembanyama.

"Observamos su evolución, así como la del equipo (...) Vamos aprendiendo sobre la marcha. Lo genial con Victor es que puede jugar absolutamente en cualquier posición", señaló. "Construir a su alrededor no es demasiado complicado. Simplemente intentamos definir una identidad de juego y colocar a la gente en la mejor posición para tener éxito como equipo".

"Queremos ser un equipo que gane un título", recalcó. "Ya lo hemos hecho antes y sabemos cómo es".