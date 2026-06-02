La inflación y el hambre en EE.UU.: por qué las familias latinas son las más golpeadas
Más de 13 millones de latinos enfrentan inseguridad alimentaria; los hispanos tienen el doble de probabilidad de padecerla
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En un contexto de creciente inflación, muchas familias de Estados Unidos afectadas por el incremento de precios y cambios en políticas migratorias se ven obligadas a acudir a centros de reparto de alimentos. De acuerdo con las estimaciones, un gran porcentaje de los beneficiarios son latinos, y pese a que algunos reciben cupones del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), aseguran que no es suficiente para cubrir las necesidades básicas.
Inflación e inseguridad alimentaria: cómo golpea el costo de vida a los hogares latinos
En abril de 2026, la inflación anual alcanzó el 3,8%, impulsada por el impacto de cinco años de costos elevados y la crisis energética derivada de la guerra con Irán, según un análisis de CNN. En ese escenario, la inseguridad alimentaria afecta a muchos hogares.
De acuerdo con Feeding America, más de 48 millones de personas en el país norteamericano enfrentan inseguridad alimentaria. Del total, cerca de 13 millones son latinas. En Nueva York, se estima que más de un millón de personas viven en hogares donde la comida no siempre alcanza, una problemática que afecta a uno de cada cuatro niños.
Entre estas personas está Martina Santos, voluntaria de City Harvest desde hace 13 años que también recibe beneficios. “Si desayuno no puedo almorzar, porque no tengo bastante. Y espero a cenar para no irme a la cama con el estómago vacío”, lamentó en diálogo con CNN.
Según datos del Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés), en 2024 las estadísticas fueron:
- La inseguridad alimentaria en los hogares afectó al 18,4% (6,7 millones) de los hogares con niños. En algunas de estas familias, solo los adultos la padecían, mientras que en otras los niños también la sufrían.
- 7,3 millones de niños vivían en hogares con inseguridad alimentaria, en los que tanto ellos como los adultos padecían la problemática.
- 751 mil niños vivían en casas en las que uno o más niños sufrían de inseguridad alimentaria muy baja.
Familias latinas en EE.UU.: los datos que muestran una brecha alimentaria persistente
Al margen del panorama general, las estadísticas señalan que las familias latinas tienen tasas más altas que el promedio, según un informe del Urban Institute:
- Los hispanos/latinos tienen más del doble de probabilidad de experimentar inseguridad alimentaria que las personas blancas no hispanas.
- La brecha se mantiene a lo largo del tiempo, a pesar de que el informe analiza datos de 2025.
- Más de uno de cada tres adultos afroamericanos (36,5 %) e hispanos (37,1 %) mayores de 18 años reportaron inseguridad alimentaria en sus hogares durante los últimos 12 meses.
- Los adultos afroamericanos (39%) e hispanos (38,8%) tenían casi el doble de probabilidades de necesitar ayuda alimentaria entre las personas en edad laboral.
En cuanto a la actualidad, un estudio de la Reserva Federal, citado por Reuters, mostró un marcado aumento de la problemática entre muchos estadounidenses durante el último año. Además, esto afecta principalmente a las personas de bajos ingresos.
Dónde pedir ayuda alimentaria en EE.UU.: bancos de comida, despensas y entregas a domicilio
Para luchar contra esta situación, algunas organizaciones sin fines de lucro y redes nacionales coordinan bancos de alimentos locales frecuentemente:
- Feeding America: más de 200 bancos de alimentos regionales, apoya a unas 60.000 despensas, comedores comunitarios y programas de comida.
- The Salvation Army: una de las organizaciones más antiguas, ofrece despensas de alimentos gratuitas y también sirve despensas en albergues.
- Meals on Wheels America: se enfoca especialmente en personas mayores o con discapacidad, realiza entregas a domicilio y se apoya en 5000 comunidades locales.
- Catholic Charities: es una de las redes caritativas más grandes de EE.UU.; ofrece ayuda de emergencia (comida, vivienda y servicios básicos, entre otros).
- Food Banks: casi cada ciudad de EE.UU. tiene su propio banco de alimentos, como North Texas Food Bank, Los Angeles Regional Food Bank o New York Food Bank.
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