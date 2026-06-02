DHS vs. ciudades santuario: estos son los 14 aeropuertos bajo presión por el plan de Trump
El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. identificó terminales en Nueva York, Los Ángeles, Chicago y Newark; Duffy se opuso y Newsom evalúa una demanda
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El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, confirmó que la administración Trump busca suspender servicios de inmigración y aduanas en aeropuertos ubicados en ciudades santuario. La medida apunta a presionar a los gobiernos locales que no colaboran con las autoridades federales en las deportaciones.
La lista de las terminales aéreas en riesgo por la decisión de Trump
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) identificó 14 aeropuertos ubicados en jurisdicciones con políticas santuario. Según Newsweek, las terminales que podrían verse afectadas por una reducción o retiro de personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) son:
- Aeropuerto John F. Kennedy (JFK) y Aeropuerto LaGuardia (LGA) en Nueva York.
- Aeropuerto Newark Liberty (EWR) en Nueva Jersey.
- Aeropuerto de Los Ángeles (LAX) y Aeropuerto de San Francisco (SFO) en California.
- Aeropuerto O’Hare (ORD) y Aeropuerto Midway (MDW) en Illinois.
- Aeropuerto de Denver (DEN) en Colorado.
- Aeropuerto de Filadelfia (PHL) en Pensilvania.
- Aeropuerto de Seattle-Tacoma (SEA) en Washington.
- Aeropuerto Boston Logan (BOS) en Massachusetts.
- Aeropuerto de Portland (PDX) en Oregón.
- Aeropuerto Ronald Reagan (DCA) y Aeropuerto Dulles (IAD) en Washington D.C.
De acuerdo con New York Post, el flujo de personas en los aeropuertos de Nueva York y Nueva Jersey alcanzó los 50 millones de viajeros durante el año pasado. Por lo tanto, el retiro de los agentes de la CBP en esos puntos generaría el desvío de los vuelos hacia otras terminales en el territorio norteamericano.
Diecisiete organizaciones del sector del transporte y del comercio, entre las que se encuentran Airlines for America y la Asociación de Viajes de EE.UU., expresaron su rechazo a la medida. Las entidades advirtieron que la reducción de personal tendría un “efecto devastador” en el sistema de aviación y en el flujo de carga.
Oposición interna a la medida de Trump y el DHS contra las ciudades santuario
El secretario de Transporte de EE.UU., Sean Duffy, se mostró en desacuerdo con el plan de Mullin durante una comparecencia en el Congreso. Según informó New York Post, Duffy sostuvo que la administración Trump no debe clausurar el tráfico de aviones en un estado por diferencias con su visión de las políticas migratorias.
Por su parte, el gobernador de California, Gavin Newsom, aseguró que acudirá a los tribunales de justicia si el gobierno estadounidense concreta la suspensión de los controles en los aeropuertos mencionados.
El foco del conflicto en Newark y Delaney Hall
La terminal de Newark se sitúa en el centro de la polémica debido a las manifestaciones en las cercanías del centro de detención de Delaney Hall. En respuesta, Tom Homan, conocido como el zar de la frontera, negó las malas condiciones en el lugar y desmintió el inicio de una huelga de hambre.
Fue en medio de este debate que Mullin sugirió que el traslado de los agentes del aeropuerto permitiría el refuerzo de las tareas de vigilancia en la zona de las protestas.
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