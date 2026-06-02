Avanza el ICE: la polémica web de la Casa Blanca para denunciar a migrantes en EE.UU.

El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abrió oficialmente Aliens.gov, un sitio interactivo que muestra las cifras de migrantes arrestados, encuentros y operativos migratorios. Con una estética de ciencia ficción, la web exhibe un mapa de calor en el que figuran los arrestos realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) por estado e insta a los ciudadanos a denunciar a migrantes indocumentados.

Aliens.gov: cómo funciona el sitio de la Casa Blanca con mapa de arrestos del ICE

Como parte de su estrategia de deportaciones masivas, el gobierno de Trump presentó el 28 de mayo la página, que juega con el doble sentido de la palabra “alien”, utilizada en inglés para referirse tanto a extraterrestres como a extranjeros. Al ingresar al sitio, figura un mensaje que dice: “Ellos caminan entre nosotros”.

El sitio web lanzado por el presidente Donald Trump permite a los ciudadanos denunciar ante el ICE a los migrantes indocumentados en EE.UU. Archivo

Al bajar aún más, la página muestra un enlace que redirige a los usuarios a un formulario del ICE para denunciar actividades delictivas sospechosas. Allí se usa el término “encuentros” dentro de su lenguaje inspirado en los “aliens”.

“Si has sido testigo de una abducción de un alien, no te alarmes. El alien está en buenas manos. Nos ocuparemos de él... y lo regresaremos a su lugar de origen”, se puede leer.

Cuando el usuario presiona el botón de “reporte”, se lo redirige a una página de la agencia federal con un formulario para “denunciar actividades delictivas sospechosas”.

“El ICE investiga más de 400 violaciones de la ley penal, que abarcan desde la explotación infantil hasta las pandillas transnacionales. Utilice este formulario para denunciar actividades delictivas sospechosas”, aparece en el inicio.

Luego, el portal recomienda a la persona que proporcione “cualquier dato adicional que permita identificarle”, como su lugar de nacimiento, país de ciudadanía y cualquier identificador numérico. Además, advierte que no se proporcionan actualizaciones sobre el estado de la información recibida.

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Trump refuerza su ofensiva migratoria con Aliens.gov y un mensaje de alto impacto

El lanzamiento del portal forma parte de la estrategia contra la inmigración ilegal impulsada por el presidente Trump. “Estos ‘Aliens’ son los millones de ilegales que invadieron nuestro país bajo la cobertura de la oscuridad“, se indica en la plataforma.

En diálogo con Fox News Digital, un funcionario de la Casa Blanca resaltó la iniciativa como un esfuerzo más de la administración Trump en su plan vinculado a las políticas migratorias.

“Este es un esfuerzo sin precedentes para llamar la atención sobre el hecho de que la frontera de la administración anterior no solo puso en riesgo a las familias de los estados fronterizos, sino que muchas personas en todo el país corrieron peligro", manifestó.

Mapa de Aliens.gov: los estados y ciudades con más arrestos del ICE

Junto con la posibilidad de denunciar a los migrantes indocumentados, el portal señala en el mapa de calor cuáles son los estados donde se registraron más arrestos del ICE:

Texas: con Dallas a la cabeza, en donde hubo más de 15.000 arrestos registrados.

con a la cabeza, en donde hubo más de 15.000 arrestos registrados. California: con San Diego como epicentro —más de 8000 computados—.

con como epicentro —más de 8000 computados—. Florida: con Miami como principal foco de las detenciones —más de 6000 computadas—.

con como principal foco de las detenciones —más de 6000 computadas—. Arizona: con Phoenix como eje de los arrestos —más de 5400 registrados—.

con como eje de los arrestos —más de 5400 registrados—. Georgia : con Atlanta como la localidad donde se registraron más de 5100 capturas.

: con como la localidad donde se registraron más de 5100 capturas. Nueva York: con Ciudad de Nueva York como el lugar donde se registraron más de 4600 detenciones.

con como el lugar donde se registraron más de 4600 detenciones. Nueva Jersey: con Newark como el eje de los operativos, con más de 3600 arrestos registrados.

con como el eje de los operativos, con más de 3600 arrestos registrados. Illinois: con Chicago como la ciudad donde más detenciones se registraron, luego de superar los 3400.

El mapa de calor del sitio web Aliens.gov muestra los arrestos del ICE por estado en EE.UU. Aliens.gov

La administración Trump informó que actualizará las cifras constantemente y también se incluirán en la aplicación de la Casa Blanca.