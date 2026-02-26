Demandante declara que era adicta en juicio contra redes sociales en EEUU

La demandante en un histórico juicio contra las redes sociales en Los Ángeles declaró el jueves y aseguró ante el jurado que cuando era niña no podía controlar su uso de YouTube e Instagram.

"Era muy pequeña y pasaba todo mi tiempo allí", dijo Kaley G.M., una residente de California de 20 años, cuando se le preguntó por qué consideraba que era adicta a YouTube.

"Cada vez que intentaba separarme, simplemente no funcionaba", le respondió a su abogado, Mark Lanier, quien al interrogarla buscó retratar a una usuaria que, siendo niña, fue atrapada para incrementar su uso de YouTube e Instagram.

Lanier dijo que los registros judiciales indican que hubo un día en que usó Instagram durante 16 horas.

Kaley también describió su fuerte uso de filtros en esa red social a muy temprana edad para hacer sus ojos más grandes y sus orejas más pequeñas.

Al mostrársele un panel con algunas de las decenas de fotos de Instagram que había publicado, aseguró que "casi todas tienen filtros".

Y relató que, incluso aunque la acosaban en Instagram, seguía usando la aplicación: "Si me desconectaba, sentía que me perdía de algo".

Cuando se le preguntó si aún era adicta a YouTube, respondió: "Creo que no soy tan adicta como lo era antes".

El juicio durará hasta finales de marzo, cuando el jurado decidirá si Meta, matriz de Instagram, y YouTube, propiedad de Google, tienen responsabilidad por diseñar conscientemente aplicaciones adictivas que afectaron la salud mental de la demandante.

Por el estrado ya han pasado directivos de las empresas, como Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta.