Tax day: la advertencia final del IRS en la fecha límite para declarar impuestos en EE.UU.

Este miércoles 15 de abril es la fecha de vencimiento para que la mayoría de los contribuyentes en Estados Unidos envíen su declaración de impuestos federales sobre sus ingresos. Ante este escenario, el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) difundió un aviso para quienes no han podido completar su trámite.

Qué implica la fecha límite del Tax Day y la advertencia del IRS

“¿Aún no has presentado tu declaración de impuestos federales? Si no lo harás antes de la fecha límite, solicita una extensión de seis meses para presentar desde el IRS“, publicó la agencia en redes sociales.

La entidad recomienda que aquellas personas que no logren completar su declaración federal a tiempo deben solicitar una extensión lo antes posible X @IRSnews

Esta opción permite contar con más tiempo. Sin embargo, la prórroga no modifica la fecha límite para abonar los montos adeudados, que también vence el 15 de abril.

Quienes no cumplan con el pago pueden enfrentar cargos adicionales, como intereses y penalidades que se calculan sobre el saldo pendiente.

En cambio, solicitar una extensión antes del cierre del plazo evita sanciones vinculadas a la falta de presentación de la declaración.

Opciones para solicitar una prórroga de seis meses del IRS

De acuerdo con el sitio oficial, para obtener una prórroga de seis meses y extender la fecha límite hasta el 15 de octubre, el IRS ofrece tres opciones:

Pago en línea con selección de “extensión” : se puede realizar un pago total o parcial de los impuestos estimados a través de opciones como Direct Pay, la cuenta en línea del IRS o el sistema de Pago Electrónico de Impuestos Federales. Al realizar la contribución, se debe seleccionar la opción “extensión” como motivo del mismo. Esto generará la prórroga automáticamente sin necesidad de enviar formularios adicionales.

: se puede realizar un pago total o parcial de los impuestos estimados a través de opciones como Direct Pay, la cuenta en línea del IRS o el sistema de Pago Electrónico de Impuestos Federales. Al realizar la contribución, se debe seleccionar la opción “extensión” como motivo del mismo. Esto generará la prórroga automáticamente sin necesidad de enviar formularios adicionales. IRS Free File : todos los contribuyentes individuales pueden utilizar el software guiado de IRS Free File en el sitio web oficial de la agencia para solicitar la extensión de forma electrónica y gratuita.

: todos los contribuyentes individuales pueden utilizar el software guiado de en el sitio web oficial de la agencia para solicitar la extensión de forma electrónica y gratuita. Envío del formulario 4868 por correo: se puede completar manualmente el formulario 4868 (Solicitud de Prórroga Automática para Presentar la Declaración del Impuesto sobre el Ingreso Individual) y enviarlo por correo postal a la dirección indicada en las instrucciones del formulario. Esta gestión también puede realizarse a través de un profesional de impuestos o un socio de presentación electrónica del IRS.

Cualquiera que sea la opción elegida, deben tramitarse a más tardar este miércoles 15 de abril.

Prórroga automática para la declaración de impuestos del IRS

Algunos contribuyentes cuentan con plazos adicionales sin necesidad de realizar trámites. Entre ellos se encuentran:

Ciudadanos que viven o trabajan fuera de EE.UU.

Integrantes de las fuerzas armadas desplegados en el exterior o en zonas de conflicto.

Las personas que residen en áreas afectadas por desastres declarados.

Los contribuyentes pueden tramitar una prórroga de seis meses para evitar inconvenientes con la fecha límite establecida Imagen ilustrativa generada con IA

Qué hacer si no se puede pagar el total adeudado

El IRS recomienda presentar la declaración dentro del plazo y abonar la mayor cantidad posible, incluso si no se dispone del monto completo.

Para quienes mantienen deudas, existen planes de pago que permiten dividir el saldo en cuotas. Durante la vigencia de estos planes, las penalidades por falta de pago pueden reducirse en comparación con otros casos.

La extensión del plazo del IRS permite a los ciudadanos obtener un plazo adicional para organizar su documentación fiscal de manera adecuada Stock en canva

Las sanciones del IRS se suman

No presentar la declaración antes del vencimiento sin haber solicitado una extensión genera una penalidad.

Por otro lado, no pagar el monto correspondiente dentro del plazo produce intereses y multas adicionales, que se acumulan mientras exista deuda pendiente.

Ambos tipos de sanciones pueden coexistir si el contribuyente no cumple con ninguna de las dos obligaciones.