Demócratas o republicanos: por quién votan los menores de 30 años en EE.UU., según una encuesta

Este miércoles 15 de abril, se difundieron resultados sobre la intención de voto de los menores de 30 años en Estados Unidos. De acuerdo con los informes, este sector electoral muestra un gran alejamiento de la tendencia republicana que predominó en la última elección presidencial de 2024. Los datos aparecen meses antes de los comicios de medio término, en los que se renovará la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado en Washington.

La encuesta sobre menores de 30 años en EE.UU. de Yale University

De acuerdo con el informe de Yale Youth Poll, difundido y detallado por Newsweek, los demócratas aventajan a los republicanos por 23 puntos entre los jóvenes de 18 a 22 años, y por 30 puntos en el grupo de 23 a 29 años.

Los demócratas aventajan a los republicanos por 23 puntos entre los jóvenes de 18 a 22 años Yale

El sondeo indica que el 57% de los votantes registrados desaprueba la gestión de Donald Trump, cifra que llega al 72% en el segmento de 23 a 29 años.

Al respecto, Zachary Donnini, especialista en datos de VoteHub, señaló que el movimiento en las encuestas es amplio.

Ante estos números, el portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle, declaró al medio citado: “Lo que más importa al pueblo estadounidense es tener un Comandante en Jefe que tome medidas decisivas para eliminar las amenazas y mantenerlos a salvo, que es exactamente lo que hizo el presidente Trump”.

Por otro lado, el 84% de los encuestados jóvenes señaló que el costo de vida y la asequibilidad es el factor determinante para su voto.

El 57% de los votantes desaprueba la gestión de Donald Trump como presidente Yale

Fechas y cargos de las elecciones en Estados Unidos

El calendario electoral establece los momentos en que se renovarán los cargos públicos para validar estas tendencias de intención de voto:

3 de noviembre de 2026 (elecciones de medio término) : se eligen los 435 miembros de la Cámara de Representantes y 33 miembros del Senado . También se votan 36 gobernaciones estatales. Estos comicios definen qué partido tendrá la mayoría para aprobar o bloquear leyes.

: se eligen los y . También se votan 36 gobernaciones estatales. Estos comicios definen qué partido tendrá la mayoría para aprobar o bloquear leyes. 7 de noviembre de 2028 (elecciones presidenciales): se vota para el cargo de presidente y vicepresidente. El sondeo de Yale posiciona a J.D. Vance con un 43% de apoyo en la interna republicana.

Vance lidera las primarias republicanas de 2028 Yale

Postura ante el ICE y gastos de seguridad

La encuesta también midió la percepción sobre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). El 38% de los consultados dijo sentirse seguro con la presencia de estos agentes, frente a un 67% que confía en la policía local. Un 44% de los votantes de entre 18 y 22 años se mostró a favor de eliminar el presupuesto del ICE.

Sobre este punto, la secretaria de prensa del Comité Nacional Republicano (RNC, por sus siglas en inglés), Kiersten Pels, afirmó: “La idea de que los demócratas tienen alguna credibilidad con la Generación Z después de aplastar su oportunidad del Sueño Americano durante cuatro años es delirante”.

El estudio concluye que, además de la economía, temas actuales como la corrupción y la salud traccionan el voto joven hacia las filas demócratas.