Remesas a Venezuela: qué cambia tras la flexibilización de sanciones de EE.UU. para el BCV y otros bancos

La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, flexibilizó el martes 14 de abril las sanciones a bancos venezolanos, como el Banco Central de Venezuela (BCV). De esta manera, los migrantes del país latino podrán enviar remesas a sus familias a través de transacciones bancarias, luego de casi una década de restricciones. Además, la medida representa un avance parcial en las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

Remesas a Venezuela: cómo impacta la flexibilización de sanciones de EE.UU. al BCV

Durante los últimos diez años, Estados Unidos mantuvo una presión sobre la economía venezolana a través de sanciones que se hicieron efectivas en 2019. Ahora, tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, el gobierno dio el primer paso para abrir las posibilidades de inversiones y establecer un funcionamiento más sólido. Una de las medidas más importantes consiste en la autorización de remesas.

A partir de la nueva medida de EE.UU. sobre el BCV y otros bancos, los migrantes venezolanos podrán enviar remesas Freepik

Según documentos publicados en el sitio web del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) emitió la Licencia General número 57 para Venezuela, que permite las transacciones de servicios financieros que involucran a ciertos bancos venezolanos y personas.

De acuerdo con esta información, se permitirán las transacciones financieras con el BCV, que fue sancionado en abril de 2019, así como para los bancos estatales Venezuela, Tesoro y Digital de los Trabajadores.

Estas instituciones ahora están autorizadas a establecer vínculos comerciales, usar legalmente dólares estadounidenses y reingresar al mercado financiero global. Es importante destacar que estas licencias representan un alivio temporal y no un levantamiento total de las sanciones, un objetivo pendiente para el gobierno de Rodríguez.

Antes de esta medida, las restricciones vigentes desde 2019 dificultaban que estos bancos procesaran transacciones dentro del sistema financiero internacional.

A partir del alivio de las sanciones, se facilita técnicamente el envío y la recepción de fondos, lo que abarca las transferencias internacionales y potencialmente el flujo de remesas a través de canales bancarios oficiales.

A su vez, la medida también busca allanar el camino para que los ingresos generados por la venta de petróleo venezolano a EE.UU. puedan llegar efectivamente a Venezuela.

Sanciones de EE.UU. a Venezuela: contexto político y cambios tras nuevas licencias del Tesoro

La decisión de permitir las remesas y facilitar al gobierno venezolano recibir ingresos por la venta de petróleo surge en medio de las presiones de la presidenta Rodríguez, quien exigió que se levanten por completo todas las restricciones estadounidenses.

En una reunión celebrada en Caracas, la mandataria le manifestó al subsecretario de Energía de Estados Unidos, Kyle Haustveit, y a la encargada de negocios de Estados Unidos en Venezuela, Laura Dogu, que “una licencia no proporciona seguridad jurídica a lo largo del tiempo porque es temporal”, según consignó BBC.

La presidenta de Venezuela exigió a EE.UU. que levante completamente las sanciones que pesan sobre su economía Collage

Bajo su mandato, que inició abruptamente tras la captura de Maduro el 3 de enero, Venezuela ha abierto sus industrias petrolera y minera a la inversión extranjera. El alivio de las sanciones busca fomentar este clima de cooperación con empresas internacionales.

Licencias 56 y 57 de OFAC: qué operaciones comerciales autoriza EE.UU. con Venezuela

Junto con la flexibilización de transacciones, el gobierno estadounidense emitió la Licencia General número 56 para Venezuela. La normativa autoriza específicamente la negociación de contratos contingentes, siempre que la ejecución final de estos acuerdos dependa de una aprobación adicional de la OFAC.

La medida aplica a negociaciones con el estado y el gobierno de la nación bolivariana, sus subdivisiones políticas y agencias. No obstante, no se autorizan transacciones con entidades venezolanas o estadounidenses que estén bajo el control de personas o leyes de China.

El propósito principal es regular los acercamientos empresariales sin comprometer las sanciones económicas fundamentales que protegen los activos bloqueados.