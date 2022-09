Tuvo una actitud única en su primer trabajo en Estados Unidos y aprendió una sorpresiva lección

Un hispano motivó a las personas que desean mudarse a Estados Unidos con la esperanza de obtener una mejor calidad de vida. Compartió en TikTok cómo fue que se las ingenió para salir adelante en el país norteamericano sin saber hablar inglés y cómo su empeño lo llevó a recibir grandes recompensas. Desde su primer trabajo hizo la diferencia, por eso le dio a sus seguidores todos los consejos para que “despertaran” y cumplieran sus sueños.

Alcides Romero es un hombre que llegó a territorio estadounidense con ganas de cumplir sus metas. Siempre tuvo la idea de que las oportunidades hay que buscarlas y que el dinero no cae del cielo, así que emprendió su búsqueda de trabajo aunque no tenía experiencia en ningún sector específico. El único al que respondía su perfil fue de lavaplatos de un restaurante y lo tomó con la idea de que después lo ascendieran a cocinero. La realidad y la vida lo sorprendieron, ya que años después se convirtió en empresario.

Así fue como pasó de ser lavaplatos a empresario en Estados Unidos

Con su historia, quiso dejarles una enseñanza a sus seguidores y detalló en un video publicado en su cuenta @alcidesromerofinanza que, a pesar de no saber el idioma, siempre se ofreció a ayudar a los trabajadores de cocina para aprender de ellos y poco a poco entender algunas palabras. “Un día se me va a llegar la oportunidad de ser cocinero y yo voy a hablar inglés también... lo que yo estudiaba lo ponía en práctica y nunca me quedaba parado”, aseguró Alcides.

Su perseverancia lo llevó a tener más fluidez en el idioma, el requisito principal para poder ser cocinero. Con el tiempo, su recompensa llegó. “Un día el chef me dijo que ya no iba a ser lavador de platos, iba a ser cocinero y que me iba a aumentar mi salario. No solo aprendí a cocinar, ahora diseño y remodelo casas”, mencionó en un clip.

Un ejemplo de superación

Este hispano dejó en claro que cuando se quiere se puede y que los esfuerzos siempre son recompensados. Lo que en un principio vio imposible, se volvió una realidad cuando decidió salir de su zona de confort. Después de ser cocinero, aprendió a diseñar y remodelar casas, por lo que ahora tiene su propia empresa.

El primer trabajo del tiktoker fue de lavaplatos y ahora es empresario @alcidesromerofinanza/TikTok

En su video, el hispano lanzó una frase que quedó guardada en la memoria de algunos: “Tu sueño no se cumple porque todavía estás soñando”. Fue así que quiso dar un ejemplo de que hay que trabajar en las cosas que se quieren alcanzar.

Muchas personas agradecieron sus consejos y le dejaron saber en los comentarios que se había convertido en una motivación y ejemplo. Incluso una de ellas le escribió que seguiría sus pasos: “Me atrapó tu historia, estoy llegando y me ha costado ubicar un empleo, pero tengo mi mejor actitud para aprender”, a lo que el tiktoker le contestó: “Hey, solo te quiero decir que si le echas ganas vas a llegar muy lejos aquí. Aprende y adelante”.

Finalmente, hubo quienes lo felicitaron por ser tan perseverante: “Muy buena historia de superación”, “Eres mi ídolo”, “Eres un orgullo hispano amigo, saludos y bendiciones”, “Excelente, eres grande, sigue adelante con todo”, “Felicidades. Eres un ejemplo a seguir para nosotros los hispanos”.