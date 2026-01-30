Departamento de Justicia de EE. UU. publicará este viernes más de 3.000.000 de páginas de archivos Epstein

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicará el viernes más de tres millones de páginas de archivos del caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein, junto con fotos y videos, anunció el vicefiscal general Todd Blanche

Se espera que la nueva publicación incluya material hasta ahora inédito de la investigación sobre Epstein, un acaudalado financiero estadounidense que murió en una cárcel de Nueva York en 2019 mientras esperaba ser juzgado por tráfico sexual de menores

Blanche dijo que todas las imágenes de mujeres serán censuradas, salvo las de Ghislaine Maxwell, la cómplice de Epstein

Publicaciones anteriores han arrojado luz sobre los vínculos de Epstein con destacados ejecutivos, celebridades, académicos y políticos, incluidos el presidente Donald Trump y el expresidente Bill Clinton

Quizá los documentos más significativos publicados hasta la fecha sean dos correos electrónicos del FBI de julio de 2019 que mencionan a 10 "co-conspiradores" de Epstein

Solo una persona -la exnovia de Epstein, Maxwell- ha sido acusada en relación con sus delitos, y los nombres de los presuntos "co-conspiradores" están tachados en los correos

Maxwell cumple una condena a 20 años de prisión por reclutar menores para Epstein, cuya muerte fue declarada suicidio

Trump, antiguo amigo cercano de Epstein, y Clinton, aparecen de forma destacada en los expedientes publicados hasta el momento, pero no han sido acusados de delito alguno

Un panel de la Cámara de Representantes liderado por los republicanos votó iniciar un procedimiento por desacato al Congreso contra Bill y Hillary Clinton por negarse a testificar para su investigación sobre Epstein

Trump, de 79 años, luchó durante meses para impedir la publicación del enorme archivo de documentos sobre Epstein

Pero una rebelión dentro de su Partido Republicano lo obligó a aprobar una ley que exige la publicación de todos los registros

La Ley de Transparencia de los Archivos Epstein (EFTA, por sus siglas en inglés) exigía que todos los documentos en poder del Departamento de Justicia se publicaran antes del 19 de diciembre