Escasez de combustible en Cuba: los autobuses de un municipio funcionarán con desechos de cerdos

Para hacer frente a la escasez de combustible en Cuba, una iniciativa local presenta una alternativa. En el municipio de Martí, de la provincia de Matanzas, comenzarán a operar los primeros autobuses a partir de biometano, un combustible renovable obtenido a partir de desechos de cerdos. Si funciona bien, podría expandirse a más lugares, aunque enfrenta algunos problemas logísticos.

Cuba apuesta a autobuses que funcionen con biometano

La iniciativa se aplicará en esta primera etapa en Martí. Según El Nuevo Herald, en el corto plazo comenzarán a estar operativos los primeros cinco autobuses que funcionarán con biometano.

Ante la escasez de combustible, Cuba probará los primeros autobuses con biometano Ramon Espinosa - AP

La idea surge como un intento de solución ante la falta de combustible que enfrenta Cuba por la tensión con Estados Unidos y la falta de suministro de petróleo.

El proyecto propone la utilización de biodigestores asociados a instalaciones porcinas para captar gas. A partir de lo que se obtiene, la materia pasa por un proceso de purificación en una planta especializada, donde se elimina el dióxido de carbono, la humedad y otras impurezas.

La planta de conversión es la primera de este tipo en la isla y se estima que tiene una capacidad de producción de 150 metros cúbicos de gas por hora, suficiente para mantener a cinco autobuses activos.

Mediante ese proceso se obtiene el biometano, que se usará como combustible de los vehículos en Martí. El cálculo es que esta fuente alternativa beneficiará a 20.000 personas.

Cuba busca alternativas ante la escasez de combustible Dolores Ochoa - AP

Entre las ventajas de mantener estas unidades activas con biometano, se cubrirán especialmente rutas que pasan por hospitales, particularmente en las ciudades de Colón, Cárdenas y Matanzas.

La intención de Cuba es extender el uso del biometano, pero hay desafíos logísticos

Si el modelo muestra buenos resultados, Cuba espera que más municipios y provincias adhieran a este proyecto. Sin embargo, existen dificultades en cuanto a la producción que podrían hacer difícil este escenario. Según El Nuevo Herald, el territorio cubano enfrenta una importante escasez de cerdos.

Este problema se debe a la falta de pienso, un alimento que se compone de una mezcla equilibrada de materias primas, principalmente cereales como maíz, cebada y trigo, junto con fuentes de proteínas como la soja.

El presidente de Cuba abordó la crisis energética profundizada por las medidas de EE.UU.

Aunque se optó por fuentes alternativas, como polvo de arroz o harina de pescado, la producción porcina disminuyó. En ese sentido, sin cerdos no es posible comenzar el proceso del biometano.

Un buque petrolero de Rusia llegó a Cuba, en medio de la tensión con EE.UU.

Mientras continúa la presión estadounidense sobre la isla, recientemente se concretó el envío de un barco petrolero ruso, el buque Anatoly Kolodkin, que trajo unas 100.000 toneladas métricas de crudo.

Esa cifra equivale a aproximadamente 730.000 barriles. El envío se dio mientras Donald Trump presiona al gobierno cubano de Miguel Díaz-Canel.