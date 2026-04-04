En Estados Unidos: el precio actualizado de un Toyota Corolla 2027 en abril 2026

El Toyota Corolla 2027 mantendría su lugar dentro del mercado de autos compactos en Estados Unidos con una gama que incluye sedán, hatchback e híbrido. El modelo conservaría su enfoque en precio, rendimiento de combustible, seguridad y uso diario, con valores estimados desde US$25.000 hasta US$30.500, según la versión.

¿Cuánto costaría el Toyota Corolla 2027 en EE.UU.?

La nueva versión del Toyota no ha sido presentada de forma oficial. De acuerdo con las estimaciones de Car And Driver, el precio base podría comenzar en torno a los US$25.000 para la versión LE.

Así es el nuevo Toyota Corolla 2027

La escala estimada para las otras versiones del Toyota Corolla 2027 en EE.UU. sería:

SE sedán por US$26.000

Hybrid LE por US$26.000

SE Hatchback por US$27.000

FX Hatchback por US$28.500

Hybrid SE por US$29.000

XSE sedán por US$29.000

XSE Hatchback por US$30.000

Hybrid XLE por US$30.500

La referencia más cercana para entender esta proyección es el Corolla 2026, que parte desde US$22.925 en su versión LE, según el sitio web oficial. También se ofrecen variantes como SE por US$25.365, XSE por US$28.640, Hybrid LE por US$24.775, Hybrid SE por US$27.215 y Hybrid XLE por US$29.140.

Ese antecedente sugiere que el Corolla 2027 podría mantener una suba contenida dentro del segmento. La marca, además, ofrece planes de arrendamiento y financiamiento para el modelo 2026, con cuotas mensuales y tasas promocionales, un esquema que podría repetirse con la nueva línea.

El Toyota Corolla 2026 tiene un precio base de Facebook Toyota USA

Qué motor tendría el Toyota Corolla 2027

En la gama convencional, se espera que el Toyota Corolla 2027 incorpore un motor a gasolina de 2.0 litros y cuatro cilindros, con una potencia de 169 caballos y transmisión CVT. Se trata de la configuración principal tanto en el sedán como en el hatchback.

En la opción híbrida, se proyecta que el sedán combine un motor de 1.8 litros con dos motores eléctricos, para una potencia total de 138 hp. En este caso, la propuesta apunta más al ahorro de combustible que a la aceleración.

La tracción delantera se mantendría como estándar en la mayoría de las versiones, mientras que algunos Corolla Hybrid pueden incorporar tracción total (AWD). En cuanto al desempeño, el hatchback a gasolina podría acelerar de 0 a 60 millas por hora (0 a 96 kilómetros por hora) en alrededor de 8,2 a 8,3 segundos, mientras que el híbrido demora cerca de 9 segundos.

El Toyota Corolla 2027 se ofrece en versiones sedán y hatchback, con opciones de motorización tradicional de 2.0 litros o sistemas híbridos de alta eficiencia Toyota.com

Consumo de combustible y rendimiento del Corolla 2027

Uno de los datos más buscados sobre el Toyota Corolla 2027 es su eficiencia. Las versiones a gasolina podrían registrar hasta 32 millas por galón (13,60 kilómetros por litro) en ciudad y 41 mpg (17.43 km/l) en carretera, cifras alineadas con el segmento compacto.

El Corolla Hybrid 2027 elevaría esos números:

La versión con tracción delantera puede alcanzar 53 mpg (22.53 km/l) en ciudad y 46 mpg (19.56 km/l) en carretera.

en carretera. La configuración con AWD baja a 51 mpg (21.68 km/l) en ciudad y 44 mpg (18.71 km/l) en ruta.

Interior, tecnología y seguridad del Toyota Corolla 2027

En el habitáculo, el Corolla 2027 ofrecería una configuración centrada en conectividad y funciones básicas de confort. Esta serie incluye:

Pantalla táctil de 8 pulgadas, con posibilidad de escalar a una de 10,5 pulgadas en versiones superiores.

También incluiría Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, Bluetooth, Wi-Fi hotspot y cuatro puertos USB-C.

En materia de audio, podría llevar un sistema estándar de seis parlantes o un equipo JBL de nueve bocinas en determinados acabados.

En seguridad, Toyota mantendría un paquete amplio de asistencias:

Frenado automático de emergencia

Detección de peatones

Alerta de cambio de carril

Asistencia de mantenimiento de carril

Control de crucero adaptativo

Luces altas automáticas

A eso se suma una garantía para el tren motriz y una cobertura más extensa para los componentes híbridos, según Car and Driver.