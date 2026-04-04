Maquiavelo, sobre el poder: “Uno debe ser un zorro para reconocer las trampas y un león para asustar a los lobos”

La política, para Nicolás Maquiavelo, no debía analizarse desde ideales abstractos sino desde los hechos. En esa lógica, una de sus formulaciones más citadas aparece en el capítulo 18 de El Príncipe, donde sostiene que quien gobierna necesita actuar como zorro y como león, según la circunstancia.

Qué quiso decir Maquiavelo con el zorro y el león en su libro El Príncipe

En El Príncipe, Maquiavelo parte de una distinción básica: los hombres luchan con leyes, pero cuando estas no alcanzan, entra en juego la fuerza.

Desde ese punto, afirma que un gobernante eficaz debe saber moverse en ambos planos y no depender de una sola herramienta para sostener su posición.

Para Maquiavelo, un príncipe no debía cumplir con su palabra si no le convenía GETTY IMAGES

“Un príncipe, obligado a saber comportarse como una bestia, debe imitar al zorro y al león, pues el león no puede protegerse de las trampas y el zorro no puede defenderse de los lobos”, escribió el filósofo político en su libro. “Por lo tanto, uno debe ser un zorro para reconocer las trampas y un león para asustar a los lobos", señaló.

De acuerdo con el autor, esta referencia tiene su significado:

El zorro representa la astucia : simboliza la capacidad de advertir trampas, leer intenciones ajenas, detectar maniobras y no quedar expuesto ante engaños. En la lógica maquiaveliana, un dirigente que no comprende los movimientos ocultos de sus adversarios queda en desventaja incluso antes de que el conflicto se vuelva visible.

: simboliza la capacidad de advertir trampas, leer intenciones ajenas, detectar maniobras y no quedar expuesto ante engaños. En la lógica maquiaveliana, incluso antes de que el conflicto se vuelva visible. El león, en cambio, encarna la fuerza y la disuasión: su función no es interpretar el entorno, sino impedir que otros avancen. Para Maquiavelo, un líder que no puede intimidar ni responder con firmeza frente a una amenaza corre el riesgo de ser desplazado por quien sí lo haga.

Una edición de 1550 de su obra El Príncipe

De qué trata el libro El Príncipe

El Príncipe, escrito por Nicolás Maquiavelo en 1513 y publicado póstumamente en 1532, es un tratado de filosofía política que analiza cómo los gobernantes pueden obtener y mantener el poder.

La obra comienza con la categorización de los gobiernos en repúblicas o monarquías. Maquiavelo dedica gran parte del texto a las “monarquías nuevas” y explica que son mucho más difíciles de mantener que las heredadas.

Analiza diversas formas de adquirir poder:

Por la propia habilidad ( virtù )

) Por la suerte ( fortuna )

) Mediante el apoyo de los ciudadanos

A través de crímenes y violencia

Una de las premisas de Maquiavelo es que los cimientos de cualquier estado son las buenas leyes y las buenas armas. Según la descripción, el autor critica el uso de mercenarios y fuerzas auxiliares, a quienes califica de inútiles y peligrosos.

Desde su perspectiva, un gobernante sabio debe poseer un ejército propio compuesto por sus ciudadanos o súbditos para garantizar la seguridad y la independencia del Estado.

El autor ofrece un código de conducta para el líder o gobernante, a quien llama “El Príncipe”. En su tratado mantiene que este debe aprender a no ser bueno cuando la necesidad lo obligue.

Su papel en la política florentina fue clave en el caos político de la Italia renacentista

Quién fue Nicolás Maquiavelo y por qué El Príncipe sigue vigente

De acuerdo con Britannica, Nicolás Maquiavelo nació en Florencia en 1469 y desarrolló buena parte de su carrera dentro de la administración pública de la República Florentina. Ocupó funciones diplomáticas, participó en misiones ante otras potencias y tomó contacto directo con líderes, guerras y disputas de su época.

Esa experiencia política fue importante en su obra. Tras la caída de la república y el regreso de los Médici al poder, fue apartado de sus cargos, encarcelado y luego enviado al exilio. Durante ese período escribió El Príncipe, además de otros textos como Discursos sobre la primera década de Tito Livio y Del arte de la guerra.

Su legado quedó marcado por una palabra que todavía circula en el lenguaje cotidiano: “maquiavélico”, que se deriva de la reputación que obtuvo tras escribir su obra más famosa.