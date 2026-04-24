Departamento de Justicia de EE.UU. archiva investigación contra presidente de la Fed

El Departamento de Justicia de Estados Unidos archivó el viernes una investigación penal que llevaba adelante contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, lo que despeja el camino para la confirmación de su reemplazo.

La sucesión del jefe del banco central estadounidense, cuyo mandato concluye el 15 de mayo, ocurre en medio de preocupaciones por las presiones del presidente Donald Trump sobre la institución.

Trump ha atacado repetidamente a Powell por no recortar las tasas de interés de forma más agresiva.

La procuradora Jeanine Pirro anunció en la red X que será el inspector general de la Reserva Federal quien continuará con las pesquisas sobre el sobrecosto de las obras de renovación de la sede de la Fed.

"En consecuencia, he ordenado a mi oficina que cierre nuestra investigación", anunció Pirro.

"Sin embargo, no dudaré en reabrir una investigación criminal si los hechos lo ameritan", advirtió.

Poco después de ese anuncio, un portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, escribió en un comunicado que el gobierno del presidente Donald Trump "sigue tan seguro como antes de que el Senado confirmará rápidamente a Kevin Warsh como el próximo presidente de la Reserva Federal".

Warsh es el candidato propuesto por Trump para reemplazar a Powell.

Trump se ha mostrado muy crítico por el desempeño de Powell, al que acusa de haber ralentizado la baja de las tasas de interés de la Fed.

Pocos meses después de asumir el cargo, Trump empezó al mismo tiempo a criticar lo que consideraba un gasto desmesurado en la rehabilitación de la sede de la Reserva Federal en Washington.

El presidente llegó a cifrar esos trabajos de reconstrucción, que llevan varios años de retrasos a causa de problemas estructurales, en varios miles de millones de dólares.

Powell acabó reaccionando de forma pública a esos ataques, advirtiendo en un mensaje video muy inusual que Trump pretendía interferir en los trabajos de la Reserva Federal.

El pulso en torno a esos sobrecostes de la sede acabó volviéndose en contra de los planes de la Casa Blanca para reemplazar rápidamente a Powell.

El aún presidente de la Fed advirtió que estaba dispuesto a permanecer en el cargo de forma temporal más allá del 15 de mayo para afrontar las investigaciones en su contra.

El candidato Warsh se presentó esta semana a audiencias ante el Senado, donde un senador republicano, Thom Tillis, aseguró que estaba dispuesto a bloquear nuevos nombramientos para la Fed si la investigación sobre Powell no se resolvía.

El voto en contra de Tillis a la designación habría bastado para provocar un estancamiento en el comité bancario del Senado, donde Warsh necesita lograr una votación positiva si quiere convertirse en el próximo presidente de la Fed.