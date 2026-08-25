DeSantis y su chicana a Newsom por los autos Tesla: “California quiere obligar a que todos los carros sean eléctricos”

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, cuestionó cualquier intento de imponer una transición obligatoria hacia los vehículos eléctricos y utilizó a los autos Tesla como ejemplo de consumidores que pueden elegir por su cuenta un coche por sus características, en un pronunciamiento que pega un tiro por elevación a Gavin Newsom, su par de California.

Qué dijo Ron DeSantis sobre los autos eléctricos, Tesla y las políticas de California

El planteo de Ron DeSantis apareció días atrás en una publicación realizada en X, después de que otro usuario comparara las posiciones del presidente Donald Trump con las de Gavin Newsom respecto de los vehículos eléctricos.

El gobernador de Florida intervino para cuestionar las políticas destinadas a acelerar la transición desde los automóviles impulsados por combustibles tradicionales hacia unidades eléctricas.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, cuestionó los mandatos gubernamentales y la transición forzada hacia los autos eléctricos X de DeSantis

“No, el presidente Trump se opuso a imponer los vehículos eléctricos; no se opone a que los consumidores compren vehículos eléctricos si quieren hacerlo”, escribió DeSantis.

El republicano agregó que comparte ese criterio y resumió su posición en una defensa de la competencia entre las compañías y de la libertad de elección de los compradores. “Yo siento lo mismo. No a los mandatos y dejemos que las empresas compitan”, afirmó.

En ese mismo argumento, el gobernador de Florida puso como referencia a Tesla y sus compradores. Según explicó, una parte de los clientes de la compañía no necesariamente está formada por consumidores que defienden exclusivamente la tecnología eléctrica, sino por personas que simplemente valoran las características de los vehículos fabricados por la empresa.

La política de Gavin Newsom sobre vehículos eléctricos y qué pasó con la meta de 2035

Después de defender la posibilidad de que los consumidores elijan libremente entre distintas tecnologías, Ron DeSantis dirigió su crítica directamente hacia California. “Quieren obligar a que todos los autos sean eléctricos, pero no tiene la capacidad adecuada en su red para manejar una transición forzada”, escribió.

DeSantis señaló que muchos compradores de Tesla eligen esos automóviles por sus prestaciones y características técnicas, y no necesariamente como una defensa exclusiva de la tecnología eléctrica Tesla.com

La crítica apareció luego de que un usuario identificado como Mitsuyasu recordara que la fábrica de Tesla estuvo originalmente en California y que Newsom respaldó la expansión de los vehículos eléctricos.

Ese comentario también señaló que el gobernador californiano llegó a promover una prohibición de los automóviles impulsados por gasolina para 2030 y planteó una comparación con la posición de Trump frente a los eléctricos.

En rigor, la meta fijada por California era para 2035 y se aplicaba a las ventas de vehículos nuevos, no a todos los autos en circulación.

MyFirstEV en California: cómo obtener hasta US$3500 para comprar un vehículo de cero emisiones

La discusión se produce mientras California mantiene un programa específico para reducir el precio de determinados vehículos de cero emisiones. La iniciativa se denomina MyFirstEV y comenzó a funcionar el 3 de agosto de 2026.

La medida de Gavin Newsom para otorgar reembolsos en la compra de autos eléctricos en California

Según CalMatters, el programa está dirigido a residentes de California que acceden por primera vez a un vehículo de cero emisiones.

La iniciativa permite comprar o tomar en leasing una unidad que cumpla con los requisitos establecidos y exige que el beneficiario declare legalmente que nunca lo hizo anteriormente.

El incentivo para los vehículos nuevos alcanza los US$3500 cuando el precio sugerido por el fabricante no supera los US$50.000. Para los coches usados, el beneficio llega a US$1750 siempre que el precio de la unidad no supere los US$25.000 y que el automóvil forme parte de los programas de usados de los fabricantes.

El programa contempla vehículos eléctricos a batería y los equipados con pila de combustible de hidrógeno. Los híbridos no están incluidos.

Además, existe una excepción para los fabricantes cuya sede central está ubicada en California: en esos casos, el límite de precio del vehículo no se aplica para determinar el acceso al incentivo, de acuerdo con la información proporcionada por CalMatters.