Confirmado por Newsom: los 13 fabricantes que ofrecerán hasta US$3500 de descuento en la compra de autos eléctricos

Los residentes de California que planean comprar su primer auto eléctrico podrán acceder a una ayuda económica de hasta 3500 dólares en los próximos meses. Mediante la firma de la ley SB 168, el gobernador Gavin Newsom anunció un nuevo incentivo destinado a facilitar el acceso a este tipo de vehículos y reducir el costo inicial para miles de familias.

Qué marcas participan del descuento para comprar autos eléctricos en California

De acuerdo con un comunicado del gobierno de California, la medida forma parte de MyFirstEV, un esquema creado para ampliar el acceso a la movilidad eléctrica tras la eliminación de incentivos federales similares. El plan contará con fondos públicos y aportes privados para ofrecer rebajas directas al momento de adquirir o alquilar una unidad.

Las 13 automotrices que confirmaron su participación son:

Ford

General Motors

Honda

Hyundai

Kia

Lucid

Mitsubishi

Nissan

Rivian

Subaru

Tesla

Toyota

Volvo

Según explicó Newsom, el estado aportará US$135 millones, una cifra que será igualada por las empresas participantes. Gracias a esa inversión conjunta, el fondo alcanzará los US$270 millones destinados a impulsar la adopción de tecnologías de transporte más limpias.

El anuncio también recibió el respaldo de representantes de la industria automotriz y del sector de la movilidad eléctrica. Mike Murphy, director ejecutivo de la American EV Jobs Alliance, destacó:

“Los US$135 millones destinados a quienes compran un vehículo eléctrico por primera vez, igualados dólar por dólar por los fabricantes de automóviles, suman más de US$270 millones en una valiosa ayuda para los nuevos compradores de vehículos eléctricos”, afirmó.

Newsom firmó la SB 168 en California mediante la cual el estado otorgará reembolsos instantáneos para quienes compren un vehículo eléctrico por primera vez Facebook Governor Gavin Newsom

Cómo obtener el descuento de hasta US$3500 para autos eléctricos

Cabe destacar que el beneficio estará disponible para quienes compren o alquilen por primera vez un vehículo de cero emisiones y cumplan con las condiciones establecidas por el Estado.

Las ayudas anunciadas incluyen:

US$3500 de descuento para modelos nuevos con un precio de venta sugerido de hasta US$50.000 .

para modelos nuevos con un precio de venta sugerido de hasta . US$1750 de descuento para unidades usadas certificadas con un valor máximo de US$25.000.

Según aclaró el gobierno, uno de los aspectos más destacados del programa es que la rebaja se aplicará directamente en el concesionario, por lo que los compradores no deberán esperar reembolsos posteriores ni realizar trámites adicionales para acceder al beneficio.

Cuándo comenzará el programa MyFirstEV en California

Las autoridades estatales informaron que MyFirstEV comenzará a implementarse más adelante durante el verano de 2026. Sin embargo, la fecha exacta de lanzamiento y los detalles operativos serán anunciados oficialmente durante las próximas semanas.

La supervisión quedará a cargo de la Junta de Recursos del Aire de California (CARB, por sus siglas en inglés), responsable de coordinar las políticas relacionadas con la reducción de emisiones y la transición hacia tecnologías de transporte más sostenibles.

Los reembolsos anunciados por Newsom en California para quienes compran autos eléctricos forman parte de un paquete más amplio de 600 millones de dólares gov.ca

Por qué California impulsa este nuevo beneficio para compradores

La administración estatal sostiene que la iniciativa permitirá mantener el liderazgo de California en materia de transporte limpio y facilitará el acceso de más familias a opciones de movilidad con menor impacto ambiental.

“California está abierta a los negocios y comprometida con reducir costos para las familias trabajadoras”, afirmó Newsom al presentar el plan.

Además de este incentivo para compradores particulares, el presupuesto estatal incluye inversiones destinadas a camiones y autobuses de cero emisiones, proyectos de infraestructura para carga eléctrica y programas orientados a mejorar la calidad del aire en distintas comunidades.