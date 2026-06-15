Deschamps cede el favoritismo a España previo al debut mundialista de Francia

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, consideró este lunes que España es el equipo llamado a ganar el Mundial de 2026 y restó favoritismo a los Bleus debido a que varios de sus jugadores disputarán por primera vez la máxima cita del fútbol.

Deschamps comenzará el martes la cuenta atrás de su última Copa del Mundo al mando del combinado francés, al que llevó a la gloria mayor en dos ocasiones: como capitán en Francia 1998 y como entrenador en Rusia 2018.

"Francia tiene el potencial (de ganar la corona) si se ven los últimos dos mundiales (fue campeón y subcampeón). Aunque ya hay una generación que paró de jugar, hay mucha frescura y jugadores de alto nivel, pero para los cuales es la primera vez que van a jugar el Mundial", dijo en una rueda de prensa.

"Entonces no voy a ver a Francia como un equipo superior a los demás. Creo que el favorito absoluto es España, no tengo ninguna duda", agregó el entrenador, de 57 años.

El equipo de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y el debutante Michael Olise se estrenará ante Senegal en el MetLife Stadium de East Rutherford, a las afueras de Nueva York, el recinto que a la vez celebrará la final de la competición el 19 de julio.

"Es muy importante porque es el primer partido, es el debut (...) pero no es decisivo porque faltan otros dos juegos, aunque en las estadísticas el último ganador del Mundial perdió el primer encuentro", dijo Deschamps sobre la derrota 2-1 de Argentina ante Arabia Saudita en Catar 2022.

- Confianza en Dembélé -

El seleccionador consideró que su rival del martes en la apertura del Grupo I, que comparten también con Irak y la Noruega de Erling Haaland, tiene "un potencial ofensivo muy bueno, un mediocampo que funciona bien" y una defensa solvente.

"Ellos también saben lo que les espera con nosotros, será un enfrentamiento de alto nivel para un primer partido, pero eso es la Copa del Mundo", apuntó sobre el finalista de la Copa de África de Naciones de 2026.

Deschamps además confió en que Dembélé pueda reproducir el nivel que le hizo ganar el pasado Balón de Oro como jugador del bicampeón europeo, el Psg, un desafío para un atacante que ha lidiado constantemente con las lesiones.

"Tiene todas las ganas de ser bueno, decisivo, como lo es con su club, aunque en esta temporada lastimosamente tuvo algunos problemas físicos", sostuvo. "Si Ousmane Dembélé está en su mejor nivel obviamente será un plus para Francia".

- Kanté no busca revancha -

Por su parte, el inagotable mediocampista N'Golo Kanté destacó la fortaleza de los Bleus para enfrentar a un rival que hirió a los galos hace más de dos décadas, en el torneo de Corea del Sur y Japón 2002.

Francia entonces llegaba como campeona mundial y sucumbió 1-0 ante los Leones de la Teranga en su primera salida, en el que fue el preludio de una humillante eliminación en la primera fase.

"Estamos en un grupo muy fuerte, con rivales que lo van a dar todo contra nosotros, con muchas cualidades. Creo que es importante empezar bien esta competición con una victoria, nos preparamos para ello", afirmó.

"Yo solo era un espectador (cuando caímos ante los senegaleses), vi lo que pasó, la victoria y el éxito de Senegal. Nosotros no queremos revancha, simplemente pensamos en llegar lo más allá posible", agregó Kanté, quien a los 35 años disputará su segundo Mundial tras consagrarse en Rusia.