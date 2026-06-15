No solo Maracaibo y Caracas: American Airlines reanuda vuelos a otro destino latino y alcanza un nuevo hito

American Airlines anunció una ampliación de su red de vuelos en Latinoamérica y el Caribe que le permitirá alcanzar un total de 100 destinos operados desde su centro de conexiones de Miami. La incorporación de Maracaibo y Cap-Haitien marcará un nuevo paso en la estrategia regional de la empresa.

American Airlines reanuda vuelos de Miami a Cap-Haitien desde noviembre

El destino número 100 de la compañía aérea será Cap-Haitien, en Haití. Según el comunicado oficial, American Airlines prevé iniciar las operaciones el 1° de noviembre con vuelos diarios desde Miami, por lo que se convertirá en la primera aerolínea estadounidense en anunciar la reanudación de vuelos hacia esa ciudad caribeña.

American Airlines planea expandir significativamente su presencia regional al alcanzar los 100 destinos Instagram @americanair

La reapertura de esta ruta responde a la demanda existente entre Haití y las comunidades haitianas radicadas en Estados Unidos, especialmente en el sur de Florida. Esto también beneficiará a pasajeros procedentes de otros centros urbanos como Nueva York y Orlando mediante conexiones desde Miami.

La compañía indicó que ambas rutas forman parte de un plan más amplio orientado a ampliar las opciones de conectividad para pasajeros que viajan por motivos familiares, comerciales o turísticos.

American Airlines suma un vuelo diario entre Miami y Maracaibo

El regreso de American Airlines al mercado venezolano se produce luego de varios años sin operaciones en el país latino. La compañía había suspendido sus vuelos en 2019 y ahora retomó servicios a Caracas, mientras prepara la puesta en marcha de la nueva conexión con Maracaibo.

Las operaciones hacia territorio venezolano estarán a cargo de Envoy Air, empresa subsidiaria del grupo, que cuenta con autorización para cubrir las rutas entre Miami y las dos principales ciudades venezolanas incluidas en esta expansión.

Desde la aerolínea señalaron que la nueva oferta permitirá mejorar las conexiones para ciudadanos venezolanos residentes en EE.UU. Esto también facilitará los desplazamientos vinculados con actividades económicas y comerciales.

Envoy Air, subsidiaria de American Airlines, volverá a unir Venezuela con Florida (fotomontaje generado con IA)

La ruta entre Miami y Maracaibo comenzará a funcionar el 14 de julio con frecuencias diarias. Según informó la compañía, será el único servicio directo disponible entre ambas ciudades, lo que complementará la operación ya restablecida entre Miami y Caracas.

Con esta incorporación, la ciudad venezolana se convertirá en el destino número 99 dentro de la red que American Airlines mantiene entre EE.UU., México, el Caribe y Sudamérica.

“American Airlines conecta EE.UU. con México, el Caribe y Sudamérica mejor que ninguna otra aerolínea”, dijo el director comercial, Nat Pieper. “Estamos comprometidos a satisfacer las necesidades de los viajeros ofreciendo la mayor cantidad de vuelos a la mayor cantidad de destinos en la región, más que cualquier otra aerolínea estadounidense“, aseguró.

American Airlines amplía frecuencias en Latinoamérica y el Caribe para el invierno 2026-2027

La compañía también confirmó un aumento de frecuencias en varios destinos de Latinoamérica y el Caribe durante la próxima temporada invernal de EE.UU. Entre las medidas previstas se encuentran más vuelos hacia Río de Janeiro, San Juan de Puerto Rico, Antigua, Tortola, Exuma, Santo Tomás y San Cristóbal.

Con estas incorporaciones, American Airlines proyecta que su red regional de invierno será cerca de un 50% más extensa que la de su competidor más cercano. La empresa destacó además que los pasajeros tendrán acceso a destinos donde actualmente no operan otras aerolíneas estadounidenses al ampliar las alternativas de viaje desde Miami hacia distintos puntos de la región.

American Airlines cumple 100 años

Miami impulsa la red regional de 100 destinos de American Airlines

El aeropuerto de Miami continúa como la principal plataforma de conexión internacional para American Airlines. Desde allí, la empresa opera cientos de vuelos diarios hacia Latinoamérica, el Caribe, EE.UU. y otros mercados internacionales.

La expansión anunciada coincide con el año en que la compañía celebra 100 años de historia. En ese contexto, también prevé inversiones en infraestructura aeroportuaria, lo que incluye mejoras en terminales y espacios destinados a pasajeros frecuentes.