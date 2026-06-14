Deschamps perfila una Francia sin sorpresas para el debut ante Senegal

Salvo cambio de última hora, Didier Deschamps debería alinear un once inicial sin sorpresas para el debut de la selección francesa en el Mundial 2026 contra Senegal, el martes en East Rutherford (Nueva Jersey) por el Grupo I.

De acuerdo con el entrenamiento del sábado, el seleccionador mantendrá el esquema 4-2-3-1 implantado hace algo más de un año y apostará presumiblemente por la base que arrancó el último partido de preparación contra Irlanda del Norte (3-1), el 8 de junio: Maignan - Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernández - Tchouaméni, Rabiot - Olise, Dembélé, Doué - Mbappé.

. Defensa: confianza en Koundé y Theo Hernández

Si la pareja de centrales formada por Dayot Upamecano y William Saliba es indiscutible, pese a los problemas de espalda del jugador del Arsenal, los laterales aparecen como los eslabones más débiles, y las distintas opciones de las que dispone Deschamps no ofrecen por el momento garantías sólidas. Aun así, el seleccionador no debería, en un primer momento, revolucionar sus planes y no desbancará a Jules Koundé ni a Theo Hernández.

En la derecha, Koundé (27 años, 48 internacionalidades) llega tras una temporada muy irregular y marcada por las lesiones en el FC Barcelona, y no disipó las dudas en los dos amistosos contra Costa de Marfil (derrota 2-1), el 4 de junio, y ante Irlanda del Norte. Sin embargo, Malo Gusto (23 años, 11 internacionalidades), su principal alternativa desde hace un año, sigue sin contar con la misma experiencia internacional que el exsevillista, que ya suma tres fases finales (Eurocopa 2021, Mundial 2022, Eurocopa 2024), las dos últimas como titular indiscutible.

En la izquierda, Theo Hernández (28 años, 44 internacionalidades, 2 goles) parte igualmente con ventaja sobre Lucas Digne (32 años, 58 internacionalidades) y mantiene la confianza de Deschamps a pesar de su exilio en Arabia Saudita (Al Hilal) y a actuaciones irregulares. Digne, que disputa su segundo Mundial tras el de 2014 en Brasil, se apoya en su buena temporada con el Aston Villa, campeón de la Europa League y cuarto en la Premier League, para seguir aspirando a minutos de juego.

. Mediocampo: un doble pivote clásico

La selección francesa disputó sus dos partidos de preparación con un mediocampo formado por Tchouaméni y Rabiot. Es lógico, por tanto, que el seleccionador arranque el Mundial con este dúo.

Aurélien Tchouaméni (26 años, 46 internacionalidades, 3 goles), segundo capitán y uno de los líderes del vestuario, y Adrien Rabiot (31 años, 59 internacionalidades, 7 goles), ya piezas clave en el Mundial 2022, encarnan la solidez y la experiencia, por delante de Manu Koné (25 años, 14 internacionalidades) o Warren Zaire-Emery (20 años, 11 internacionalidades, 1 gol). El campeón del mundo 2018 N'Golo Kanté (35 años, 69 internacionalidades, 2 goles) sigue siendo igualmente una opción para cubrir cualquier contratiempo.

. Ataque: el duelo Doué-Barcola

El trío ofensivo Mbappé-Dembélé-Olise es inamovible, pero persistía una incógnita en el costado izquierdo del ataque. Désiré Doué (21 años, 7 internacionalidades, 2 goles), titular contra Irlanda del Norte, compite con su compañero del PSG Bradley Barcola (23 años, 20 internacionalidades, 3 goles), y la gran cuestión era saber por qué perfil se decantaría Deschamps.

Doué, autor de un doblete en la final de la Liga de Campeones 2025, tiene a su favor su despliegue físico y su volumen de juego. Barcola, en cambio, aporta velocidad y capacidad para atacar los espacios, además de un buen trabajo defensivo.

Por el momento, el seleccionador sigue dando prioridad a Doué, según las pruebas realizadas en los entrenamientos. Como en el PSG, el exjugador del Rennes se ha impuesto al ex del Lyon, siendo titular, en particular, en la final de la Liga de Campeones 2026 contra el Arsenal.