Deschamps resta importancia a la amenaza del calor en el juego ante Paraguay

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, dijo el viernes que no está obsesionado con las altas temperaturas que se esperan para el sábado en Filadelfia, donde su equipo enfrentará a Paraguay en los octavos de final del Mundial 2026.

La mitad oriental de EE.UU. está sufriendo desde hace varios días una ola de calor extremo. El termómetro debería subir hasta los 36°C en el momento del saque inicial, a las 17.00 locales (21.00 GMT), con una fuerte humedad.

"El calor no influye en el hecho de atacar o defender. Sabíamos que iba a hacer calor. Hemos hecho lo necesario con los protocolos", dijo el técnico francés en una rueda de prensa en el estadio Lincoln Financial Field.

"Cuando llegamos a Clairefontaine (para el inicio de la concentración de los Bleus con vistas al Mundial, el 29 de mayo), también hacía mucho calor. Es un factor y todos los equipos se han preparado. Es el quinto partido con los organismos muy exigidos, pero no tengo una obsesión con el calor", agregó.

Filadelfia sufrió temperaturas sofocantes de 38°C el viernes y el Servicio Meteorológico Nacional de EE.UU. mantuvo una advertencia por calor extremo vigente hasta la tarde del sábado.

El sindicato global de jugadores Fifpro advirtió durante el Mundial de Clubes del año pasado, disputado también en EE.UU., sobre los posibles peligros para los futbolistas de jugar en condiciones extremas.

"Sabemos que la meteorología seguramente será complicada, con mucho calor. Será una ventaja o una desventaja para ambos equipos y habrá que jugar el partido al 100%. Habrá que adaptarse y dar el máximo sobre el césped", dijo por su parte el delantero francés Désiré Doué.

"Jugar con calor supone un desgaste de energía, sudas y puedes estar menos lúcido. Cuando llegamos a EE.UU. hacía mucho calor. Ahora va a hacer muchísimo calor, uno se va acostumbrando poco a poco. Estamos preparados físicamente para aguantar todo el partido", afirmó.

Los Bleus cuentan con toda la plantilla disponible para el partido ante Paraguay, a excepción del atacante Marcus Thuram, que tiene problemas físicos.

El conjunto galo, probablemente el equipo más impresionante del torneo hasta ahora, enfrentará a una Albirroja que sorprendió al eliminar a Alemania en penales en la ronda pasada.

Para el partido del sábado también hay riesgos de tormentas eléctricas, que podrían igualmente perturbar el desarrollo del encuentro.