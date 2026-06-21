Deschamps se muestra convencido de que Dembélé "irá a más"

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, se mostró "convencido" este domingo de que el Balón de Oro Ousmane Dembélé, que no brilló ante Senegal, "irá a más" a lo largo del Mundial 2026.

"No hay ningún problema (muscular) ni molestias", afirmó el DT galo desde Filadelfia, donde los Bleus disputarán ante Irak su segundo partido del Mundial el lunes.

"Llega tras una temporada en la que no pudo encadenar partidos. En el PSG lo han dosificado. No se está conteniendo. Estoy convencido de que, si logra soltarse un poco más, va a ir a más", añadió.

Antes de justificar el rendimiento de Dembélé, Deschamps consideró que los periodistas estaban "encima de él, hay un hueso que roer", y luego explicó que "tuvo una primera parte difícil, como el equipo, por lo que propuso Senegal y también porque tuvimos fallos técnicos".

"Ousmane juega de delantero centro en el PSG, aquí no es el caso. Hay reflejos naturales, así que hay ajustes que hacer, aunque en la segunda parte estuvo mucho mejor", añadió.

A diferencia de su seleccionador, Kylian Mbappé, que le precedió en rueda de prensa este domingo, consideró en cambio que Dembélé había sido, frente a Senegal, "el mejor atacante de los cuatro". "Es el que consigue dar fluidez al juego. En la segunda parte, Michael (Olise) y yo fuimos decisivos, pero él fue importante", añadió el astro del Real Madrid.