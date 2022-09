Describió cómo casi la deportan de Estados Unidos y el insólito pedido que recibió en migraciones: “Mi jefe me mata”

Sharon es una joven originaria de Colombia que pasó por una experiencia inesperada en el control de migraciones de Estados Unidos cuando pretendía entrar al país junto con su novio, para pasar unas vacaciones de tres meses. Estaba nerviosa y el oficial lo notó, así que le hizo una petición para demostrar que era verdad todo lo que decía. Estuvo a punto de ser deportada por una imprudencia, pero su anécdota quedó como un testimonio para otros viajeros.

Sharon (@sharonarciniegasp en TikTok) ahora vive en Miami, Florida, una revelación que hizo al principio de su video que funcionó como un spoiler de la historia porque sí logró esquivar la deportación. No obstante, en el momento de pasar por el aeropuerto, de verdad pensó que el oficial migratorio la haría regresar a Colombia.

Según dijo, todo esto ocurrió hace algunos años cuando pretendía pasar unas vacaciones de tres meses en el país norteamericano junto a su novio. En ese entonces, ambos eran músicos, así que ahorraron el dinero de sus presentaciones y emprendieron camino a territorio estadounidense. Tomaron el equipaje, sus instrumentos y llegaron a la frontera para poder encontrarse con los amigos con los que se iban a quedar durante su estadía.

Así fue como una colombiana estuvo a punto de ser deportada de EE.UU.

Lo que no esperaban era encontrarse con una gran limitante muchísimo antes: el oficial de migraciones. Si bien este filtro es obligatorio para todo extranjero que desea ingresar a EE.UU., ellos se pusieron bastante nerviosos por la actitud de los uniformados. “Veíamos que todos los policías eran como malos con la gente y había mucha tensión”, explicó Sharon.

Cunado llegó su turno de revisión, ya estaban bastante asustados, situación que le pareció sospechosa al oficial migratorio. “Nos preguntó a dónde íbamos, con quién nos íbamos a quedar y, cuando nos vio que cargábamos los instrumentos, nos preguntó: ‘ah, ¿ustedes cantan?’, y nosotros le dijimos que sí, ‘tenemos un canal de YouTube, somos músicos...’”, mencionó la colombiana.

La petición que le hicieron en migraciones de EE.UU.

Cuando el policía les preguntó a Sharon y a su novio si sabían usar los instrumentos musicales que llevaban y ellos le respondieron que sí, les hizo la inesperada petición. “Entonces canten”, recordó la joven. En este sentido, la autoridad pretendía que los jóvenes interpretaran cualquier melodía frente a todos en el área de controles migratorios.

Entrar a Estados Unidos no fue tan fácil para dos jóvenes colombianos; casi los deportan

Al principio se sintieron confundidos, pero después accedieron y comenzaron a desempacar sus herramientas musicales. Aunque, al parecer, todo era una prueba para que demostraran si era verdad lo que argumentaban, porque en cuanto estaban por empezar con un tema, el oficial les lanzó: “No, no, no, mi jefe me mata”.

Entonces, la pareja quedó aún más perpleja. Si ya tenían nervios porque consideraban que los policías tenían un trato difícil, ese momento los puso aún más tensos. Ahí fue cuando corrieron el riesgo de ser devueltos a Colombia: “Ella se ve como medio tensa”, mencionó el uniformado sobre Sharon y después los hizo pasar al temido “cuarto oscuro”.

Ingresaron a un segundo filtro, donde muchos migrantes suelen ser interrogados durante bastante tiempo y posteriormente deportados. Su caso fue distinto y, tras ese mal trago, pudieron entrar en Estados Unidos para disfrutar de sus vacaciones.