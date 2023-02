Describió una situación habitual con los hispanos que trabajan en comercios de EE.UU. e hizo reír a muchos

escuchar

En Estados Unidos reside una importante cantidad de inmigrantes. Personas de decenas de naciones eligen ese país para establecerse, por lo cual los choques culturales entre ellos también son frecuentes. Uno de los grupos de extranjeros con mayor presencia es el de los hispanohablantes. Sin embargo, hablar en español no siempre es valorado como una ventaja por algunos de ellos. Con mucho humor, una joven mexicana quiso ejemplificar esta cuestión en una parodia que se viralizó. Desde su experiencia, se produce una situación recurrente entre los trabajadores hispanos cuando se encuentran con otros latinos en EE.UU.

La creadora del clip es @thelifeofba, quien regularmente postea contenidos humorísticos sobre cómo es la vida de los latinos en Estados Unidos. En esta ocasión, ejemplificó un aspecto del servicio al cliente, con un toque de drama. En su clip se observa cómo una mujer llega a una tienda de ropa y le pide ayuda a una trabajadora: “¿Tienes una talla chica o mediana?”. Por su parte, la empleada le responde en inglés: “No puedo hablar contigo, ahora llamo a mi gerente”, contesta para hacer referencia a que no sabe comunicarse en español.

Así actúan los trabajadores hispanos en EE.UU., según una tiktoker

Sin embargo, la compradora no cree lo que le dicen, y contesta con una referencia peyorativa a sus marcados rasgos latinos. “Ah, pensé que hablabas español porque tienes cara de nopal”. Esta frase es popular en ese país para aludir a aquellos que tienen características físicas y de hablar muy marcadas.

En la dramatización, la trabajadora entiende la frase y saca todo su español para responder. “¿Qué dijo, señora?”. Entonces, la presunta clienta responde con sarcasmo. “Ah, ¿ahora sí hablas español?”.

Si bien todo se trata de una parodia, lo que la tiktoker intentó dar a entender es que algunos hispanos se incomodan con sus raíces latinas cuando se encuentran en EE.UU., tanto que hasta se olvidan de tratar con naturalidad a la gente de su mismo país.

El video se volvió viral de inmediato, ya que muchos se sintieron identificados con la situación. La mayoría comprendió la ironía y aprovechó para contar sus experiencias similares: “Mi mamá una vez le dijo a la empleada ‘Dice que no habla español y se llama Juana González’”; “Es real: vi a una dependienta chismeando en español con otra y cuando le pedí ayuda me dijo que solo hablaba inglés”; “A mí me pasó en el aeropuerto de Miami. Me dijo que ella no hablaba español. Le hablé en inglés y luego la escuché con el de al lado hablando en español”, escribieron.

Según datos del último censo de EE.UU., los hispanos son la mayor minoría étnica de ese país

¿Cuántos hispanos hay en EE.UU.?

De acuerdo con la Oficina de Censo de Estados Unidos, cada año la comunidad hispana crece en el país. Tan solo en el último recuento del que se tiene registro, en 2022 había un total de 62,6 millones de hispanos en Estados Unidos: “Esto convierte a las personas de origen hispano en la mayor minoría étnica o racial del país, el 18,9% de la población total”, precisó la agencia en un estudio reciente.

LA NACION