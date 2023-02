Trabaja en el aeropuerto, mostró cómo es por dentro la bodega del avión donde van las valijas y causó horror

escuchar

El equipaje documentado es aquel al que tienen que recurrir los viajeros que desean llevar más pertenencias en un avión. Algunas aerolíneas tienen la opción de las valijas de mano sin costo adicional, pero el espacio no siempre es suficiente. Después de que les entregan su ticket de identificación, no muchos saben a dónde van sus cosas. Para resolver las dudas, el trabajador de un aeropuerto detalló cómo son las bodegas de las aeronaves.

El empleado, identificado como Chris Simonsson (@wheos__), compartió cómo el personal aéreo sube las maletas antes del embarque. A través de un video de TikTok, el joven deja ver que el sitio de almacenamiento es más profundo de lo que cualquiera pensaría. “Cómo se ven 112 valijas dentro de la barriga de un avión”, escribió en la descripción de su clip.

En las imágenes, se observa cómo el empacador instala un tipo de rodillo desde la entrada hasta el fondo de la bodega. La herramienta la utiliza para desplazar las valijas con mayor facilidad, sin tener que cargarlas. Mientras tanto, alguien afuera del avión se las pasa. Cuando llegan a sus manos, él solo las apila una por una de manera ordenada, hasta que finalmente todas quedan bien aseguradas, aunque muy apretadas.

Un trabajador mostró cómo es la bodega del avión en la que se guardan las valijas

El video se volvió viral de inmediato, obtuvo hasta el momento 7,9 millones de reproducciones. A mucha gente le sorprendió cómo lucía el espacio: “Siempre me he preguntado cómo caben todo el equipaje en un avión”, dijo una persona en esa línea. El área es estrecha, porque incluso se aprecia cómo el trabajador debe colocarse en cuclillas porque el techo es muy bajo y no le permite pararse.

Un detalle que llamó la atención de las personas que reprodujeron el clip es que la bodega sería la misma en la que viajan los animales a los que no se les permite ir en cabina: “Mi claustrofobia dice que no”; “Qué dolor saber que ahí han ido perritos o gatitos en jaulas porque no pueden ir en muchas ocasiones arriba”; “No me digas que ahí también van los perros”, dejaron entre las reacciones.

Las políticas para transportar animales en un avión

Como este último punto fue de los que más polémica causó, hay que recordar que la Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (TSA por sus siglas en inglés) es la encargada de regular todo lo que un pasajero puede llevar a bordo en las aerolíneas del país norteamericano. De acuerdo con la información de su página oficial, está permitido trasladar animales en un avión. No obstante, las restricciones dependerán exclusivamente de la aerolínea en la que se viaje. “Se permiten mascotas pequeñas a través del puesto de control. (Pero) consulte con su aerolínea para conocer su política”, dicta la agencia.

Las mascotas también deben pasar por los filtros del aeropuerto

En ese sentido, la entidad estadounidense da algunas recomendaciones para todos los viajeros que deseen llevar a sus animales en cabina. “Retire a su mascota del estuche de transporte y coloque el estuche a través de la máquina de rayos X”, menciona respecto a los filtros de seguridad. “Debe mantener el control de su mascota con una correa y recordar quitar la correa cuando pase a su mascota por el detector de metales. Los transportadores de animales se someterán a una inspección visual y/o física”.

