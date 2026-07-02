Desempleo de EE.UU. retrocede levemente a 4,2% en junio

La creación de puestos de trabajo fue menor de lo previsto en junio en EE.UU., que registró una leve caída de la tasa de desempleo a 4,2%, según datos del gobierno publicados este jueves.

"Tanto el empleo total en nóminas no agrícolas (+57.000) como la tasa de desempleo (4,2%) variaron poco en junio", señaló la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. en un comunicado.

El desempleo en mayo fue de 4,3%.

En junio los principales sectores de crecimiento del empleo incluyeron atención médica y asistencia social, mientras que el sector de ocio y hostelería perdió puestos de trabajo tras un sólido desempeño el mes anterior.

Después de meses de crecimiento y contracción en forma de subidas y bajadas, el mercado laboral estadounidense registró fuertes ganancias en los últimos tres meses.

Sin embargo, los datos del jueves revisaron a la baja algunas de esas cifras. El empleo en abril y mayo se revisó a la baja en 74.000 puestos de trabajo, indicó la Bls.

Los datos de junio quedaron muy por debajo de las expectativas del mercado, ya que los economistas encuestados por Dow Jones Newswires y The Wall Street Journal esperaban un aumento de 115.000 puestos de trabajo.

No obstante, el crecimiento del empleo se mantuvo en terreno positivo y no se espera que la Reserva Federal de EE.UU. intervenga por razones vinculadas al mercado laboral, uno de los componentes de su mandato.