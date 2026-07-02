Tormenta tropical Douglas: trayectoria y avance en pleno Pacífico esta temporada de huracanes 2026

La tormenta tropical Douglas continúa su desplazamiento sobre el océano Pacífico durante la temporada de huracanes 2026, mientras los pronósticos oficiales anticipan que perderá fuerza en las próximas horas hasta convertirse en un sistema postropical. Aunque por el momento no representa una amenaza para zonas costeras y no hay alertas vigentes, el seguimiento del fenómeno permite conocer su evolución.

Douglas mantiene su recorrido hacia el norte en el Pacífico

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), en su boletín emitido en la madrugada del jueves 2 de julio, el centro de la tormenta tropical Douglas se ubicaba aproximadamente 1185 millas (1910 kilómetros) al oeste-suroeste del extremo sur de Baja California.

Satélite De La NOAA Sobre Tormenta Douglas

En ese momento, el sistema registraba vientos máximos sostenidos de 40 millas por hora (65 km/h) y avanzaba hacia el norte a una velocidad de siete millas por hora (11 km/h). Además, presentaba una presión mínima central de 1003 milibares.

Según explicó el NHC, el desplazamiento hacia el norte continuará durante gran parte del jueves. Posteriormente, el ciclón comenzará a girar de forma gradual hacia el noroeste durante la noche y mantendrá esa orientación hasta el cierre de la semana.

La tormenta Douglas podría fortalecerse, pero no representa un riesgo

En su discusión técnica, el NHC señaló que la tormenta todavía dispone de un corto período de condiciones relativamente favorables para fortalecerse.

Los especialistas explicaron que la convección profunda se desarrolla al norte del centro de baja presión, mientras una banda nubosa permanece desplazada hacia el sudeste del sistema.

Las imágenes permitieron identificar que el centro de circulación de niveles bajos permanece ligeramente al sur de la zona con mayor actividad convectiva.

Las estimaciones de intensidad obtenidas mediante imágenes satelitales ubicaron la fuerza del ciclón en 35 nudos, equivalente a 40 millas por hora (65 km/h).

Tormenta Douglas Desde El Satélite De La NOAA

El organismo indicó que todavía existe la posibilidad de un leve fortalecimiento durante las próximas seis a 12 horas. Sin embargo, ese escenario sería temporal, ya que posteriormente comenzará un proceso sostenido de debilitamiento.

La temporada de huracanes y los factores que debilitarán a Douglas

De acuerdo con el análisis del NHC, la disminución de intensidad responde al ingreso de la tormenta en un entorno cada vez menos favorable para su desarrollo. Entre las condiciones que afectarán al sistema se encuentran:

Aire más seco en niveles medios de la atmósfera.

en niveles medios de la atmósfera. Incremento de la cizalladura vertical del viento.

del viento. Temperaturas más frías en la superficie del océano.

Según el Centro Nacional de Huracanes, el sistema se encuentra a 1185 millas (1910 km) al oeste-suroeste de Baja California NHC

La combinación de estos factores dificultará que el ciclón conserve la convección profunda que necesita para sostener su estructura tropical. Por ese motivo, el organismo prevé que entre las próximas 24 y 36 horas Douglas se degrade hasta convertirse en un remanente de baja presión.

Los pronósticos oficiales mantienen una alta coincidencia con los distintos modelos de predicción utilizados por el organismo, por lo que la evolución prevista presenta pocos cambios respecto de los avisos anteriores.

No hay alertas costeras ni advertencias por Douglas

El boletín público del NHC aclaró que actualmente no existen vigilancias ni advertencias costeras relacionadas con la tormenta tropical Douglas.

El organismo indicó que el sistema no hay riesgos previstos para zonas terrestres, ya que permanece muy alejado del continente mientras continúa el desplazamiento sobre aguas abiertas del océano Pacífico.

Aunque los vientos con fuerza de tormenta tropical todavía se extienden hasta 90 millas (150 kilómetros) desde el centro del ciclón, su ubicación y la trayectoria pronosticada mantienen al fenómeno lejos de áreas pobladas.