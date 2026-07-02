Noticias del ICE en California: confirman operativo oficial en Los Angeles por el partido de España en el Mundial 2026

El partido entre España y Austria por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 contará con un nuevo operativo de seguridad desplegado en Los Angeles, una de las principales sedes del torneo. Las autoridades federales confirmaron que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) tendrá presencia en la ciudad como parte del esquema de protección del evento.

ICE en Los Angeles por el Mundial 2026: seguridad federal y controles previstos

La presencia del ICE durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 forma parte del amplio dispositivo de seguridad organizado por el gobierno federal para los encuentros que se disputan en Estados Unidos.

Así operó el ICE con su presunta nueva modalidad en Los Ángeles

Según explicó CBS News en una entrevista con el zar fronterizo Tom Homan, el organismo concentrará sus esfuerzos en tareas vinculadas con la seguridad nacional y la protección de los asistentes.

En ese marco, Homan sostuvo que el organismo actuará si durante el operativo detecta una situación relacionada con un inmigrante que represente un problema para la seguridad, aunque aclaró que esa no constituye la prioridad de la agencia durante el torneo. En declaraciones a CBS News, afirmó que el enfoque principal consiste en mantener seguros los eventos deportivos y garantizar el normal desarrollo de la competencia.

El funcionario también fue consultado sobre la preocupación que existe entre turistas y aficionados respecto de posibles controles migratorios en las inmediaciones de los estadios. En su respuesta, Homan insistió en que el despliegue estará enfocado en cuestiones de seguridad y no en operativos generales de inmigración.

Mundial 2026 en Los Angeles: cómo será el despliegue del ICE para España vs. Austria

El dispositivo previsto para Los Angeles responde a una decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de clasificar la Copa Mundial 2026 como un evento Special Event Assessment Rating (SEAR) nivel 1, la categoría más alta dentro del sistema federal de seguridad para acontecimientos masivos.

Esa clasificación permite un despliegue coordinado de múltiples agencias federales en torno a los estadios, aeropuertos, accesos y principales centros de transporte. Entre los organismos que participan figuran el ICE, la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), el Servicio Secreto y otros equipos especializados en seguridad.

En la práctica, este esquema implica que durante los días de partido el perímetro de seguridad quede bajo conducción federal. La legislación de California limita la colaboración de fuerzas estatales y locales con autoridades migratorias federales, aunque no restringe por sí misma las facultades operativas de agencias federales como el ICE.

DHS e ICE durante la Copa Mundial 2026: funciones de seguridad y vigilancia

Las funciones previstas para el ICE también fueron detalladas por Markwayne Mullin, secretario del Departamento de Seguridad Nacional, durante una entrevista concedida a CBS News antes del inicio del campeonato.

El funcionario explicó que la participación del organismo será similar a la desarrollada en otros grandes eventos deportivos celebrados en Estados Unidos, como el Super Bowl.

Según indicó Mullin, la misión principal estará vinculada con la protección del evento y no con la realización de controles migratorios masivos.

Mullin señaló que los agentes desplegados trabajarán especialmente para combatir la venta de productos falsificados, como entradas y artículos deportivos, además de colaborar en la identificación de personas consideradas de alto riesgo para la seguridad.

España vs. Austria en Los Angeles: hora y camino del equipo español a dieciseisavos

Mientras continúa el operativo de seguridad, el aspecto deportivo también concentra la atención en Los Angeles. España enfrentará este jueves a Austria por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el estadio de la ciudad.

España buscará alcanzar los octavos de final del Mundial 2026 Andre Penner - AP

De acuerdo con la programación oficial de la FIFA, el encuentro comenzará:

15 hs hora del Este de Estados Unidos.

14hs hora central.

12 hs hora del Pacífico.

El seleccionado español llega a esta instancia luego de superar una fase de grupos que comenzó con un empate sin goles frente a Cabo Verde, continuó con una victoria sobre Arabia Saudita y concluyó con otro triunfo frente a Uruguay, resultados que le permitieron avanzar a la etapa eliminatoria.