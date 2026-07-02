Video: Así fue el arresto de la pareja de rusos que subió a la aguja del Empire State según lo captó la bodycam de un policía

NUEVA YORK.– Las imágenes de las cámaras corporales de la policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en ingles) muestran el momento en que agentes de la Unidad de Servicios de Emergencia (ESU) ascienden por la estructura metálica del Empire State Building y detienen a una pareja que había escalado la antena del rascacielos, donde minutos antes desplegó una pancarta sobre “el poder del amor” y protagonizó una propuesta de matrimonio a gran altura.

En el video, difundido en redes sociales por la comisionada del NYPD, Jessica Tisch, se escucha a un oficial advertir: “Los tengo vigilados. ¿Puedes quedarte donde estás? No pueden estar aquí arriba”. La mujer, identificada como Angelina Nikolau, de 33 años, responde con calma: “Estoy bien”, mientras uno de los agentes la sujeta del brazo en una pequeña plataforma dentro de la torre de transmisión.

“¿Van a cooperar?”, pregunta otro efectivo, mientras el segundo implicado, Ivan Kuznetsov, de 32 años, desciende por la escalera interna. “¿Qué idioma hablan ustedes?”, consulta el agente. “Ruso”, responden. El registro audiovisual concluye poco después, con ambos ya bajo control policial.

Las imágenes de la cámara corporal del policía que detuvo a los escaladores

Según informó el Departamento de Policía de Nueva York, la pareja fue arrestada el miércoles por la tarde tras escalar la antena del emblemático edificio, a más de 300 metros de altura, en un episodio que generó asombro entre turistas y transeúntes y obligó a suspender momentáneamente el acceso a las plataformas de observación.

Imágenes captadas por helicópteros de noticias y testigos muestran a los escaladores vestidos de negro, sin arneses ni equipo de seguridad visible, desplazándose por la antena de 443 metros. En ese contexto, desplegaron una pancarta con la frase: “Cuando el poder del amor sea más grande que el amor al poder, el mundo conocerá la paz”.

Tras permanecer cerca de 30 minutos en la cima, descendieron hacia una zona más amplia de la estructura, donde Kuznetsov se arrodilló y le propuso matrimonio a Nikolau. Ambos se besaron y se abrazaron, y ella exhibió un anillo de compromiso mientras tomaba fotografías con el skyline de Manhattan de fondo. En otro tramo del video se escucha una voz, aparentemente de uno de ellos, decir: “Estamos comprometidos”.

Dos personas trepan el Empire State

Minutos después, los agentes de la ESU iniciaron el ascenso para interceptarlos. De acuerdo con la policía, el operativo se realizó utilizando arneses y extensores, sin necesidad de abandonar la estructura interna de la torre.

Kuznetsov y Nikolau, residentes en East Orange, Nueva Jersey, y de origen ruso, enfrentan múltiples cargos, entre ellos el de imprudencia temeraria y daños a la propiedad. Las autoridades investigan cómo lograron acceder a una zona restringida del edificio, por encima de los niveles abiertos al público. Por el momento, no se informó si los acusados cuentan con representación legal ni cuándo deberán comparecer ante la justicia.

El episodio reaviva las preocupaciones sobre la seguridad en edificios icónicos de Nueva York y los riesgos asociados a este tipo de prácticas extremas.

La administración del Empire State Building calificó el episodio como “no autorizado” y aseguró que no representó un riesgo para las personas dentro del rascacielos. Sin embargo, no precisó cómo la pareja llegó hasta el piso 103 ni si existieron fallas en los controles de seguridad.

Testigos indicaron que los escaladores atravesaron puertas hacia áreas restringidas. Una turista relató a medios locales que pensó que se trataba de trabajadores del edificio. En las calles cercanas, peatones observaron la escena con sorpresa, mientras el acceso al edificio era temporalmente interrumpido.

La pareja es conocida en redes sociales por realizar acrobacias de “rooftopping”, una práctica que implica escalar edificios sin protección. Su relación y este tipo de hazañas fueron retratadas en el documental “Skywalkers: A Love Story”, estrenado en 2024, que sigue sus ascensos a estructuras de gran altura en distintas partes del mundo.

En sus perfiles digitales, ambos comparten imágenes desde la cima de rascacielos en ciudades como San Francisco y Kuala Lumpur. En algunos casos, se los ha visto acceder a zonas restringidas haciéndose pasar por trabajadores, según registros de sus propias publicaciones.

Agencias AP y Reuters