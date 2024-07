Despegue de terror en Los Ángeles: un avión de United Airlines perdió una rueda y tuvo que aterrizar de emergencia

Escuchar

Un avión de United Airlines perdió una rueda durante el despegue en Los Ángeles, California, el lunes 8 de julio. El Boeing 757-200 transportaba 174 pasajeros y siete tripulantes, según informó la aerolínea en un comunicado. Asimismo, aclaró que no se reportaron heridos en tierra ni a bordo del vuelo 1001, que aterrizó sin problemas en Denver, Colorado.

De acuerdo con el informe, al Boeing se le desprendió una de las ruedas del tren de aterrizaje principal y fue recuperada en Los Ángeles. “Estamos investigando qué causó este suceso”, señalaron. Por su parte, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), entidad gubernamental responsable de regular la aviación civil en Estados Unidos, también inició una averiguación sobre el incidente.

El avión de United perdió una rueda del tren de aterrizaje principal y fue recuperada en Los Ángeles

Por su parte, las autoridades del Aeropuerto Internacional de Denver indicaron que el vuelo 1001 de United Airlines aterrizó en sus instalaciones poco antes de las 11 hs. El neumático era uno de los 12 que había en los dos puntales del tren de aterrizaje principal del avión, que está diseñado de manera tal para poder aterrizar de forma segura en estos casos.

El relato de un pasajero del avión de United Airlines que perdió una rueda: “No me lo esperaba”

Allen Stubblefield, uno de los pasajeros que viajaba desde el sur de California hasta Iowa, con un vuelo de conexión en Denver, dijo a CBS News que el despegue se sintió completamente normal, pero aproximadamente a la mitad del vuelo, el piloto se comunicó por el sistema de bocinas del avión para avisar que harían un aterrizaje de emergencia en Denver. “He pasado por muchos procedimientos de seguridad y llegas al punto en que estás escuchando a medias o apenas escuchando”, comentó.

Terminal del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles Gregory Bull - AP

El pasajero también indicó que no hubo ninguna queja ni pánico por parte de los otros viajeros y que, mientras descendían descenso, un asistente de vuelo se puso en contacto con el equipo de sonido y les advirtió que se preparan para el aterrizaje. “No fue un aterrizaje muy suave y no me lo esperaba”, dijo Stubblefield. “Hubo un pequeño bache, pero eso fue todo”, añadió.

En Reddit, un usuario describió lo sucedido: “Los camiones de bomberos nos recibieron en la pista de rodaje. El personal de mantenimiento confirmó que faltaba una rueda y que había un neumático pinchado junto a él. Nos remolcaron hasta la terminal. El arrastre fue más rápido de lo esperado. Llegamos a la puerta 25 minutos después de la hora programada”.

El avión de United Airlines aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Denver David Zalubowski - AP

Un audio archivado del control de tráfico aéreo muestra que otros pilotos señalaron a los controladores que la rueda se había perdido en la pista. “Se le desprendió un neumático al B757 que despegó”, comentó uno de los oficiales de vuelo. “Torre, United 1001, nos dijeron que se desprendió un neumático de su aeronave”, le comunicó la torre por radio al piloto del avión que salió desde Los Ángeles.

Lejos de ser un episodio aislado, los aviones Boeing protagonizaron varios accidentes durante el primer semestre de este 2024. El pasado 7 de marzo, un vuelo con destino a Japón tuvo que desviarse al aeropuerto internacional de Los Ángeles cuando el avión perdió una rueda tras despegar en San Francisco rumbo a Osaka, Japón.

LA NACION